Jefe del FBI agradece a México por captura de fugitivo Ryan Wedding

El director del FBI, Kash Patel, agradeció públicamente al Gobierno de México por su colaboración en la captura de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense y uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, detenido en Ciudad de México durante un operativo internacional.

“Hoy anunciamos la captura de otro fugitivo del Top 10 del FBI, Ryan Wedding”, declaró Patel durante una conferencia de prensa, al confirmar que se trata de la sexta detención de un prófugo de alto perfil en un solo año.

FBI destaca cooperación de México en operativo internacional

Patel subrayó que la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre autoridades de México, Estados Unidos y Canadá. “Este fue un gran operativo que se concretó gracias al éxito entre agencias”, afirmó el funcionario estadounidense.

El jefe del FBI destacó directamente la colaboración del gobierno mexicano: “Quiero reconocer al Gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario Harfuch, así como a los militares y agentes de seguridad que trabajaron mano a mano con nuestros equipos”.

De atleta olímpico a presunto narcotraficante

Durante su intervención, Patel describió la trayectoria criminal que atribuyen a Ryan Wedding. “Pasó de ser un snowboarder olímpico al mayor narcotraficante de los tiempos modernos”, aseguró.

Incluso lo comparó con figuras históricas del crimen organizado: “Es un El Chapo moderno, un Pablo Escobar moderno, y pensó que podía evadir la justicia”.

Cargos por narcotráfico y asesinatos

El director del FBI afirmó que Wedding enfrenta acusaciones graves. “Hoy lo estamos llevando ante la justicia por traficar cientos de kilos de cocaína y por el asesinato de civiles inocentes”, dijo.

Según Patel, la organización criminal de Wedding, vinculada al Cártel de Sinaloa, “inundó de narcóticos las calles de América del Norte, mató a demasiados jóvenes y corrompió a demasiados ciudadanos”.

Reconocimiento a agencias de EE. UU. y Canadá

Patel también agradeció a otras corporaciones involucradas. “El arresto de Ryan Wedding es resultado de una asociación fuerte y de confianza”, señaló, al reconocer al FBI, la Policía Montada de Canadá, el Departamento de Justicia de EE. UU., la Policía de Los Ángeles y otras agencias.

Wedding enfrentará ahora cargos federales en Estados Unidos, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

