Embajador de EE. UU. afirma que Ryan Wedding se entregó de forma voluntaria

Fotos: AFP

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado de la cooperación entre México y Estados Unidos, tras la presión ejercida por autoridades de ambos países. El diplomático hizo la declaración a través de su cuenta oficial en X, este 23 de enero, desde Ciudad de México.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding y la cooperación Estados Unidos-México”, escribió Johnson, al confirmar que el caso es un ejemplo del trabajo conjunto entre ambos gobiernos contra el crimen organizado.

Entrega voluntaria y cooperación México–Estados Unidos

En un comunicado posterior, el embajador explicó que la entrega de Ryan Wedding fue consecuencia directa de la coordinación bilateral. “La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, señaló.

Johnson destacó que esta acción responde a una estrategia más amplia del Gobierno estadounidense. “El presidente Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que envenenan a nuestras comunidades con drogas y las amenazan con violencia”, afirmó.

Mensaje político y combate al crimen transnacional

El embajador subrayó que la entrega marca un avance contra las organizaciones criminales. “El día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas”, indicó.

Además, destacó la relación entre ambos Gobiernos. “Da testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen”, agregó.

Reconocimiento a autoridades mexicanas y estadounidenses

Johnson afirmó que México y Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo. “Los Estados Unidos han mantenido un diálogo y una cooperación cercanos y constructivos con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida”, dijo.

También reconoció el trabajo de las instituciones involucradas. “La entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países”, entre ellas la SSPC y la FGR de México, así como el Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos.

Johnson concluyó que este caso “es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”.

Una horas antes en su cuenta de X, antes Twitter, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, escribió: “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia @FBI han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI: Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”.

