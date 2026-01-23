Nuevo ataque de EE. UU. a “narcolancha” deja 2 muertos y un sobreviviente; VIDEO

GENERANDO AUDIO...

Otro ataque a “narcolancha” en Estados Unidos. Foto: Reuters

Una nueva operación militar de Estados Unidos dejó como saldo dos personas muertas y un sobreviviente tras un ataque cinético letal contra un buque vinculado a organizaciones terroristas y actividades de narcotráfico, ocurrido el 23 de enero de 2026 en el Pacífico Oriental, informaron autoridades estadounidenses.

La acción fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, luego de que trabajos de inteligencia confirmaran que la embarcación operaba en rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas y participaba activamente en operaciones ilícitas.

Inteligencia confirmó vínculos con organizaciones terroristas

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, el buque estaba operado por Organizaciones Terroristas Designadas, lo que motivó la intervención militar como parte de las estrategias de interdicción marítima y combate al narcoterrorismo transnacional.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas rutas en el Pacífico Oriental son utilizadas de manera recurrente para el traslado de cargamentos de droga, lo que representa una amenaza directa a la seguridad regional.

Guardia Costera activó protocolo de rescate

Tras el ataque, dos narcoterroristas murieron, mientras que una persona sobrevivió a la ofensiva. De inmediato, el Comando Sur notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos, que activó el sistema de búsqueda y rescate para localizar y auxiliar al sobreviviente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad o nacionalidad de los tripulantes, ni el tipo de cargamento que transportaba la embarcación. Tampoco se ha informado si el sobreviviente será procesado bajo jurisdicción estadounidense.

Operaciones contra el narcoterrorismo continúan

El Comando Sur reiteró que este tipo de acciones buscan afectar la logística y financieras de grupos criminales que operan en corredores marítimos estratégicos, así como reducir la capacidad de comercio de las organizaciones terroristas vinculadas al tráfico de drogas.

