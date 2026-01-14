Embajada de EE.UU. en México presume cifra: Trump ya deportó a 605 mil “extranjeros ilegales”

GENERANDO AUDIO...

La Embajada de Estados Unidos en México presumió cifras de detenciones y deportaciones de migrantes durante el gobierno de Donald Trump, quien el 20 de enero de 2026 cumplirá un año en el poder.

En redes sociales, la dependencia afirmó que EE.UU. está deteniendo la migración ilegal y “las cifras lo demuestran”, al mencionar que durante la administración actual se han deportado a 605 mil “extranjeros ilegales”.

“Los cruces irregulares han bajado drásticamente y las deportaciones continúan todos los días… Cruzar ilegalmente (la frontera) no es seguro ni viable. El riesgo es alto y las consecuencias son reales. No pongas tu vida en manos de coyotes”, detalló la representación diplomática.

Las cifras de Trump en torno a la inmigración

La embajada de EE.UU. aseguró que el presidente Trump, “está poniendo fin a la inmigración ilegal” y para comprobarlo presumió las siguientes cifras:

La Patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. detuvo a 245 extranjeros por día, una disminución del 95%, con respecto al promedio diario durante el término de Joe Biden.

En noviembre, por séptimo mes consecutivo, ningún extranjero ilegal fue puesto en libertar condicional en EE.UU.

La administración Trump ha deportado a más de 605 mil extranjeros ilegales, “a lo que hay que sumar otros 1.9 millones que se han deportado así mismos”.

2.5 millones de migrantes ilegales han abandonado EE.UU. desde que Trump volvió al poder.

El presidente Trump “ha protegido de los extranjeros ilegales más de 40 mil millones de dólares”.

Trump amenaza con recortar recursos a ciudades santuario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 14 de enero que los pagos federales a los estados se detendrán el 1 de febrero por sus llamadas ciudades santuario, aunque no detalló a qué fondos o estados se refería.

Trump reiteró un comentario que hizo en la víspera, cuando afirmó que el Gobierno federal retendrá el dinero a partir del próximo mes.

“A partir del primero de febrero, no se harán más pagos por parte del gobierno federal a los estados por sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

En agosto, un juez federal impidió que la administración de Trump retuviera la financiación a más de 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago, que se han negado a cooperar con su línea dura de represión de la inmigración tras los decretos firmados por el mandatario hace un año.

