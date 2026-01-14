EE. UU. suspende trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida adoptada por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de frenar la llegada de extranjeros que buscan establecerse en el país.

El anuncio fue realizado el miércoles por el Departamento de Estado, que confirmó que la decisión aplica únicamente a visas de inmigrante y no afecta, por el momento, a los visados de turista o de negocios.

Departamento de Estado confirma suspensión de trámites

Un portavoz del Departamento de Estado informó que la dependencia “está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”. Posteriormente, la institución explicó en su cuenta oficial de X que la medida se dirige a personas que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles considerados inaceptables.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión permanecerá vigente hasta que el gobierno de Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica para la población estadounidense.

Países incluidos y justificación oficial

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en X que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia. En el caso específico de Somalia, indicó que sus ciudadanos han sido objeto de críticas por parte del presidente Trump tras un escándalo relacionado con el presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Leavitt compartió además un artículo de Fox News en el que se menciona que la lista incluye también a países con relaciones diplomáticas estables con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. El Departamento de Estado añadió al listado a Haití y Eritrea, entre otros.

Postura de Trump sobre inmigración

Donald Trump ha expresado públicamente su intención de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. En declaraciones previas, ha calificado a los somalíes con términos despectivos y ha señalado que deberían regresar a sus países de origen, mientras que ha manifestado su disposición a recibir migrantes procedentes de países escandinavos.

Estas declaraciones se enmarcan en una política migratoria más amplia que busca limitar la entrada de extranjeros y reforzar los controles sobre quienes buscan residir de forma permanente en Estados Unidos.

Revocación de visas y deportaciones

El Departamento de Estado informó el lunes que, desde el regreso de Trump a la presidencia, se han revocado más de 100 mil visas, una cifra récord en un solo año.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional señaló el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605 mil personas, mientras que 2.5 millones más abandonaron el país de manera voluntaria.

Qué visas no están afectadas

La suspensión anunciada no aplica a las visas de turista ni a las de negocios. Sin embargo, la administración Trump reiteró su compromiso de revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes de visa, como parte de los filtros de seguridad y control migratorio.

Lista completa de países afectados

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia y Herzegovina
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia del Norte
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

