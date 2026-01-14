EE. UU. suspende trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida adoptada por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de frenar la llegada de extranjeros que buscan establecerse en el país.

El anuncio fue realizado el miércoles por el Departamento de Estado, que confirmó que la decisión aplica únicamente a visas de inmigrante y no afecta, por el momento, a los visados de turista o de negocios.

Departamento de Estado confirma suspensión de trámites

Un portavoz del Departamento de Estado informó que la dependencia “está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”. Posteriormente, la institución explicó en su cuenta oficial de X que la medida se dirige a personas que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles considerados inaceptables.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión permanecerá vigente hasta que el gobierno de Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica para la población estadounidense.

Países incluidos y justificación oficial

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en X que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia. En el caso específico de Somalia, indicó que sus ciudadanos han sido objeto de críticas por parte del presidente Trump tras un escándalo relacionado con el presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Leavitt compartió además un artículo de Fox News en el que se menciona que la lista incluye también a países con relaciones diplomáticas estables con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. El Departamento de Estado añadió al listado a Haití y Eritrea, entre otros.

Postura de Trump sobre inmigración

Donald Trump ha expresado públicamente su intención de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. En declaraciones previas, ha calificado a los somalíes con términos despectivos y ha señalado que deberían regresar a sus países de origen, mientras que ha manifestado su disposición a recibir migrantes procedentes de países escandinavos.

Estas declaraciones se enmarcan en una política migratoria más amplia que busca limitar la entrada de extranjeros y reforzar los controles sobre quienes buscan residir de forma permanente en Estados Unidos.

Revocación de visas y deportaciones

El Departamento de Estado informó el lunes que, desde el regreso de Trump a la presidencia, se han revocado más de 100 mil visas, una cifra récord en un solo año.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional señaló el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605 mil personas, mientras que 2.5 millones más abandonaron el país de manera voluntaria.

Qué visas no están afectadas

La suspensión anunciada no aplica a las visas de turista ni a las de negocios. Sin embargo, la administración Trump reiteró su compromiso de revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes de visa, como parte de los filtros de seguridad y control migratorio.

Lista completa de países afectados

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia y Herzegovina Brasil Birmania Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia del Norte Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

