Trump lanza ultimátum: recortará fondos a estados por ciudades santuario

Donald Trump. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 14 de enero que los pagos federales a los estados se detendrán el 1 de febrero por sus llamadas “ciudades santuario”, aunque no detalló a qué fondos o estados se refería.

Trump reiteró un comentario que hizo en la víspera, cuando afirmó que el Gobierno federal retendrá el dinero a partir del próximo mes.

“A partir del primero de febrero, no se harán más pagos por parte del gobierno federal a los estados por sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

En agosto, un juez federal impidió que la administración de Trump retuviera la financiación a más de 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago, que se han negado a cooperar con su línea dura de represión de la inmigración tras los decretos firmados por el mandatario hace un año.

La orden judicial sólo afecta a las jurisdicciones que se adhirieron al caso, que sigue pendiente. También se han presentado otras múltiples demandas sobre financiación y políticas de santuario.

¿Qué son las ciudades santuario en Estados Unidos?

Las llamadas ciudades santuario son localidades donde los gobiernos locales aplican políticas que restringen la cooperación con agentes de inmigración federales, como el ICE (Immigration and Customs Enforcement). En estas zonas:

La policía local no interroga a las personas por su estatus migratorio al detenerlas.

No se comparten datos migratorios con autoridades federales sin una orden judicial.

Se garantiza el acceso a salud, educación y protección civil, independientemente del estatus migratorio.

Estas medidas buscan proteger a las comunidades migrantes de detenciones arbitrarias y deportaciones sin fundamento.

Entre las principales ciudades santuario del país se encuentran:

Nueva York, Nueva York

Los Ángeles, California

Chicago, Illinois

San Francisco, California

Seattle, Washington

Philadelphia, Pensilvania

Boston, Massachusetts

