Muertes de migrantes bajo custodia del ICE alcanzan nivel más alto en 20 años con Trump

2025 año del regreso de Trump, el más letal para migrantes. Foto: Reuters

La política migrante de Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca, ha sido de las más criticadas y mortales, que, tras la muerte de Renee Nicole Good, baleada en su automóvil por un agente en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero, pone nuevamente bajo la mira las tácticas de confrontación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de varios comunicados de prensa, el ICE ha confirmado la muerte de varias personas bajo su custodia, alcanzando su nivel más alto en 20 años.

El 2025: el año más mortal para los detenidos por el ICE

El 2025 no solo estuvo marcado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, también se convirtió en el año más mortal para los detenidos por el ICE en los últimos 20 años.

Durante los meses que siguieron a la puesta en marcha de la política migratoria del republicano, al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros de detención de inmigrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

La cifra de 2025, con la política antimigrante de Trump, uno de los ejes primordiales de su campaña, representa más que el total de muertes registradas bajo custodia del ICE durante todo el gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025).

En esos cuatro años, 26 detenidos murieron, según datos recopilados por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración a partir de informes del ICE.

¿Cuántos migrantes han muerto en lo que va de 2026?

Al menos cuatro personas murieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026, según esta agencia. Todas las muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Hasta donde se sabe, los fallecidos, todos eran hombres y tenían entre 42 y 68 años. De acuerdo con los datos que se tienen, se trató de dos ciudadanos de Honduras, un tercero era de Cuba y el cuarto, de Camboya.

Dos de las muertes se atribuyeron a “problemas de salud relacionados con el corazón”, según la información oficial; mientras que las otras dos causas de muerte no fueron claramente indicadas. Solo uno de estos últimos casos fue señalado como “bajo investigación”.

Muertes pudieron haberse evitado

Observadores externos han expresado preocupación por el nivel de tratamiento médico que reciben los detenidos.

Un informe de 2024 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) concluyó que hasta el 95% de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE podrían haberse prevenido con la atención adecuada.

El informe analizó muertes bajo custodia de ICE entre 2017 y 2021, años del primer gobierno de Trump, estudiando miles de páginas de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a registros públicos.

Expertos médicos que revisaron estos documentos hallaron evidencia generalizada de tratamientos incorrectos o inapropiados, así como de atención médica gravemente demorada.

