EE. UU. lanza ataques contra más de 30 posiciones de Estado Islámico en Siria

Más de 30 posesiones del EI atacadas por EE. UU. Foto: CENTCOM

El Ejército de Estados Unidos confirmó que ha lanzado una decena de ataques aéreos contra más de 30 posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en Siria desde principios de mes.

De acuerdo con el Mando Central estadounidense (CENTCOM), las operaciones se han concentrado en zonas donde la organización mantiene células activas, con el objetivo de debilitar su capacidad operativa y evitar un resurgimiento del grupo en territorio sirio.

Operativos contra remanentes del grupo

Autoridades militares señalaron que los ataques buscan neutralizar combatientes, instalaciones y redes de apoyo vinculadas a Estado Islámico, organización que, aunque perdió el control territorial que llegó a ejercer en Siria e Irak, continúa operando mediante células dispersas.

Washington ha reiterado que mantendrá operaciones selectivas en la región para impedir el resurgimiento del grupo yihadista.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles bajas ni daños colaterales derivados de los bombardeos. Sin embargo, la presencia militar estadounidense en Siria se mantiene bajo el argumento de combatir al terrorismo y apoyar a fuerzas locales.

