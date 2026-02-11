Revisa qué dispositivos puedes llevar al consulado en tu entrevista para visa de EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Dispositivos permitidos para tu entrevista consular. Foto: Getty

Las personas que acudan a una entrevista consular en la Embajada de Estados Unidos en México pueden ingresar con algunos dispositivos electrónicos, siempre que cumplan con reglas específicas establecidas por la sede diplomática.

La medida aplica para trámites de visa y busca mantener los protocolos de seguridad dentro de las instalaciones.

Dispositivos permitidos en la entrevista consular

De acuerdo con las normas vigentes, sólo se permite el ingreso de aparatos electrónicos más pequeños que una computadora portátil. Entre los dispositivos autorizados se encuentran:

Teléfonos celulares

Relojes inteligentes

Estos aparatos no pueden usarse libremente dentro de la embajada. Deben mantenerse apagados en todo momento, a menos que un empleado consular solicite que se enciendan por alguna razón específica relacionada con el trámite.

La embajada aclara que permitir el ingreso de estos dispositivos no garantiza su uso, ya que el personal tiene la facultad de restringirlos en cualquier momento por razones de seguridad.

Reglas de seguridad en la Embajada de EE.UU. en México

La política sobre dispositivos electrónicos en la entrevista consular forma parte de los protocolos de seguridad que se aplican a todos los solicitantes, sin excepción. Aparatos más grandes, como computadoras portátiles, tabletas, cámaras, audífonos grandes o dispositivos de grabación, no están permitidos dentro del inmueble.

Además, la embajada no se hace responsable por objetos retenidos o extraviados, por lo que se recomienda llevar solo lo indispensable el día de la cita.

Estas medidas aplican tanto para entrevistas de visa de turista, visa de trabajo, visa de estudiante y otros trámites consulares.

¿Qué debes considerar antes de tu entrevista consular?

Antes de acudir a tu cita en la Embajada de Estados Unidos en México, toma en cuenta estas recomendaciones:

Revisa con anticipación las reglas de seguridad.

Evita llevar dispositivos no permitidos.

Mantén apagado tu celular o reloj inteligente.

Sigue siempre las indicaciones del personal consular.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.