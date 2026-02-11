Trump habría dicho que “todo el mundo sabía” de Epstein, según entrevista del FBI

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

Una entrevista del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recientemente revelada volvió a poner en duda la versión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostiene que no sabía sobre las prácticas de Jeffrey Epstein, señalado por delitos sexuales. El mandatario estadounidense habría señalado que era de conocimiento de varias personas lo que hacía el financiero.

Llamada de Trump a jefe policial en 2006

De acuerdo con el resumen de una entrevista del FBI realizada en 2019, el entonces jefe de la policía de Palm Beach, Florida, Michael Reiter, relató que en julio de 2006, cuando salieron a la luz las primeras acusaciones contra Epstein, recibió una llamada telefónica de Trump.

Según el documento, Trump habría dicho:

“Menos mal que lo estás deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo esto”

Reiter aseguró que Trump también le comentó que “la gente de Nueva York sabía lo de Epstein”, y que le advirtió que Ghislaine Maxwell, socia cercana del financiero, era “malvada”.

Además, Trump habría relatado que en una ocasión estuvo cerca de Epstein cuando había adolescentes presentes y que decidió retirarse del lugar.

Michael Reiter, quien se retiró en 2009, confirmó al Miami Herald la veracidad del contenido de la entrevista, medio que dio a conocer inicialmente el documento.

Sin embargo, el Departamento de Justicia respondió que no existe constancia que confirme que Trump haya contactado a las autoridades hace dos décadas.

“No tenemos constancia de ninguna prueba que corrobore que el presidente se haya puesto en contacto con las fuerzas del orden hace 20 años”, señaló el DOJ.

Trump insiste en que desconocía los delitos

Donald Trump ha reconocido que mantuvo una relación de amistad con Epstein durante años, pero ha afirmado que ambos se distanciaron antes de la primera detención del financiero. El presidente ha reiterado que no tenía conocimiento de los delitos sexuales cometidos por Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de ser juzgado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Trump ha sido “honesto y transparente” sobre el fin de su relación con Epstein.

“Fue una llamada telefónica que pudo haber ocurrido o no en 2006. No sé la respuesta a esa pregunta”, dijo Leavitt al ser cuestionada por periodistas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.