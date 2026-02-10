¿Qué se sabe del secuestro Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie?

GENERANDO AUDIO...

Claves del caso del secuestro de Nancy Guthrie. Foto: AFP

El secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa matutino TODAY, Savannah Guthrie, mantiene en alerta a las autoridades y a la opinión pública en Estados Unidos. La mujer, de 84 años, permanece desaparecida desde el 31 de enero, sin que hasta el momento se haya reportado la localización de la víctima o la detención de personas relacionadas con el caso.

El FBI difunde video del presunto responsable

El director del FBI, Kash Patel, difundió un video clave para la investigación, en el que se observa al presunto secuestrador intentando ingresar al domicilio de Nancy Guthrie. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad instalada en el timbre de la vivienda, muestran a un hombre con el rostro cubierto.

Al notar que estaba siendo grabado, el sujeto intentó tapar la cámara, primero con sus manos y posteriormente arrancando plantas del exterior para bloquear la visibilidad, aunque su imagen ya había sido registrada.

Investigación criminal y recompensa

Desde el inicio, el caso fue catalogado como una investigación criminal. El FBI ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien proporcione información que permita localizar a Nancy Guthrie o identificar al responsable del secuestro.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales comenzaron a colaborar con análisis y ediciones de las imágenes para resaltar posibles rasgos físicos del sospechoso.

Savannah Guthrie pide ayuda a la ciudadanía

La desaparición de Nancy Guthrie ha generado conmoción nacional y una amplia cobertura mediática. Decenas de equipos periodísticos fueron enviados al suburbio de Arizona donde reside la mujer.

Savannah Guthrie emitió un mensaje público para pedir apoyo a la ciudadanía:

“Si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parece extraño, informen a las autoridades. Estamos en un momento de desesperación”, declaró la presentadora.

Autoridades creen que Nancy Guthrie sigue con vida

De acuerdo con información oficial, las autoridades consideran que Nancy Guthrie está viva. En la entrada de su vivienda se localizó sangre, la cual, según las primeras investigaciones, pertenecería a la propia víctima.

Savannah Guthrie señaló que la búsqueda continúa sin descanso:

“Las autoridades trabajan de forma incansable para tratar de traerla a casa, tratar de encontrar a dónde se la llevaron, y no sabemos a dónde”.

Más de 10 días sin avances públicos

A más de 10 días de la desaparición, el paradero de Nancy Guthrie sigue siendo desconocido. El FBI reiteró el llamado a proporcionar información verificada y subrayó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave.

“Creemos que nuestra madre sigue ahí afuera. Necesitamos su ayuda”, expresó la presentadora.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.