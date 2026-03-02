¿Eran todos “criminales”? Más de un tercio de los detenidos por ICE, sin antecedentes

GENERANDO AUDIO...

En medio de las redadas masivas contra migrantes en situación irregular impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el discurso oficial ha sido que se prioriza la detención de personas con antecedentes criminales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la mayoría de los arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene historial delictivo.

Sin embargo, un análisis de datos oficiales realizado por FactCheck.org muestra que la composición real de las detenciones es más diversa.

¿Qué porcentaje de detenidos por ICE no tiene antecedentes?

FactCheck.org, proyecto del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania, documentó que el porcentaje de detenidos sin antecedentes penales fue en aumento durante el primer año analizado.

De acuerdo con cifras del DHS:

Al inicio del periodo, 21.9% de los detenidos no tenía condenas ni cargos pendientes.

de los detenidos no tenía condenas ni cargos pendientes. Después subió a 34.2% .

. A mediados de octubre alcanzó 40.5% .

. En enero de 2026 llegó a casi 43% sin antecedentes criminales en EE.UU.

Es decir, en los datos más recientes, más de cuatro de cada diez personas bajo custodia migratoria no registraban historial penal.

Cifras de enero de 2026: el desglose completo

El corte más reciente citado por FactCheck.org corresponde a enero de 2026. En ese momento, ICE reportó:

17 mil 52 criminales convictos (con condena penal).

(con condena penal). 16 mil 752 personas con cargos pendientes .

. 25 mil 193 detenidos que no entraban en ninguna de las dos categorías, es decir, sin condenas ni procesos penales abiertos en Estados Unidos.

Estos números muestran que el grupo más grande corresponde a personas que no son consideradas criminales bajo esas clasificaciones oficiales.

Además, el reporte advierte que el gobierno suele agrupar en el discurso público a convictos y personas con cargos pendientes dentro del término general de “criminales”, sin distinguir entre delitos graves, faltas menores o casos aún sin sentencia.

Lo que muestran los datos oficiales

Si bien una parte de los detenidos sí cuenta con antecedentes, las cifras oficiales indican que una proporción considerable no tiene condenas penales. El análisis basado en datos del propio DHS matiza la narrativa de que los operativos se enfocan exclusivamente en “criminales peligrosos” y evidencia que el perfil de los arrestados es más amplio.

