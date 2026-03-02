Tirador en bar de Texas mostraba apoyo a Irán: FBI

GENERANDO AUDIO...

Tirador mostraba apoyo a Irán: FBI tras tiroteo en bar de Texas. Foto: AFP

Austin, Texas, vivió una madrugada de violencia este domingo cuando un hombre abrió fuego en el centro de la ciudad, dejando dos muertos y 14 heridos. La policía identificó al agresor como Ndiaga Diagne, de 53 años, quien fue abatido en el lugar por agentes tras disparar primero desde su vehículo y luego con un rifle en la vía pública.

Según el monitor de yihadismo SITE Intelligence Group, Diagne había mostrado sentimientos a favor del régimen iraní y hostilidad hacia líderes israelíes y estadounidenses desde 2017 en sus redes sociales, publicando incluso fotos con un rifle de asalto. El republicano Chip Roy difundió imágenes donde el atacante aparece con una sudadera que decía “Property of Allah (Propiedad de Alá)”.

Ataque en Austin y posibles vínculos con terrorismo

El agente especial del FBI Alex Doran informó que se hallaron indicios en relación con Diagne y su vehículo que sugieren un posible nexo con terrorismo. “Por ahora solo podemos decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, afirmó. El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con la policía local.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 02:00 horas en la zona de bares de Austin, específicamente frente a Buford’s Backyard Beer Garden. La jefa de policía, Lisa Davis, explicó que los agentes respondieron de inmediato.

Se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso.

Diagne comenzó disparando con una pistola desde su coche y luego continuó con un rifle mientras caminaba entre las personas que pasaban por el lugar. La rapidez de la respuesta policial evitó que el número de víctimas fuera mayor, según las autoridades.

Reacciones oficiales y medidas de seguridad

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el reforzamiento de la seguridad en instalaciones energéticas, puertos y fronteras. “A cualquiera que piense aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda claramente: Texas responderá con una fuerza decidida y abrumadora para proteger nuestro estado”, declaró.

El ataque ocurrió tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei. Por ello, se ha incrementado las medidas de seguridad en varias ciudades estadounidenses.