Trump amenaza a Irán con “gran ola” de ataques; en Therán advierten que no permanecerán en silencio

Donald Trump amenaza a Irán. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre una posible escalada en el conflicto tras la ofensiva militar contra Irán y aseguró que podría autorizar el envío de tropas terrestres, además de anticipar una gran ola de ataques a Irán, en el marco de la operación militar iniciada el sábado.

El mandatario señaló que su administración mantiene abierta la posibilidad de ampliar las operaciones militares, mientras continúan los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra distintos objetivos iraníes.

En tanto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país no permanecerá “en silencio” tras denunciar “ataques” contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos israelo-estadounidenses.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución advirtieron a Estados Unidos que ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo.

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido por la televisión estatal que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”.

Trump amenaza con gran ola de ataques a Irán y posible envío de tropas

Durante una entrevista con el diario New York Post, Trump señaló que no asumiría compromisos para evitar operaciones terrestres.

“No me acobardo respecto a tropas en el terreno”, afirmó el presidente, al referirse a la posibilidad de ampliar la estrategia militar más allá de ataques aéreos.

Posteriormente, en declaraciones a CNN, el mandatario indicó que la ofensiva podría intensificarse en los próximos días.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado”, señaló, sin ofrecer detalles sobre los siguientes pasos militares.

Hasta el momento, la operación se ha concentrado en ataques con misiles y bombardeos dirigidos a instalaciones relacionadas con misiles, fuerzas navales y centros de mando iraníes.

Trump plantea extender ofensiva militar contra Irán

Desde la Casa Blanca, Donald Trump indicó que la ofensiva podría mantenerse más allá del plazo inicial estimado por su administración.

El mandatario explicó que originalmente se proyectó una duración de entre cuatro y cinco semanas; sin embargo, aseguró que Estados Unidos cuenta con capacidad para prolongar las operaciones militares.

“Ya vamos muy por delante de nuestras proyecciones temporales”, declaró.

El presidente reiteró que la operación busca impedir el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos por parte de Irán, afirmaciones que han sido cuestionadas por distintos sectores.

Pentágono afirma que Estados Unidos llegará “tan lejos como sea necesario”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que la operación militar seguirá activa conforme a los objetivos establecidos por Washington.

El funcionario indicó que la estrategia en Irán será distinta a intervenciones previas realizadas por Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Según sus declaraciones, la operación se centra exclusivamente en objetivos militares sin planes de reconstrucción o intervención prolongada.

Teherán advierte que no permanecerá “en silencio” tras ataques contra escuela y hospital

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que atacar hospitales y colegios “viola flagrantemente los principios humanitarios” en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país, que dejan ya más de 550 muertos.

A través de redes sociales, indicó que los ataques contra hospitales afectan directamente la vida de pacientes, mientras que los bombardeos a escuelas impactan a la población infantil.

Pezeshkian expresó que Irán acompañará a las víctimas y reiteró que su Gobierno no cederá ante lo que calificó como crímenes derivados de los ataques registrados durante los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Ataques contra hospital Gandhi en Irán generan preocupación internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que resultan “extremadamente preocupantes” los reportes sobre daños en el hospital Gandhi de Teherán, luego de un ataque denunciado por autoridades iraníes.

Medios locales difundieron imágenes del inmueble con afectaciones visibles en la fachada y presencia de escombros en las inmediaciones. En grabaciones compartidas también se observa a personal médico trasladando incubadoras con bebés fuera del hospital.

Las autoridades iraníes señalaron que el ataque ocurrió el domingo en la capital del país, mientras continúan las evaluaciones sobre daños en infraestructura sanitaria tras los bombardeos.

Bombardeo en escuela femenina de Minab deja víctimas mortales

El Ministerio de Salud de Irán confirmó la muerte de alrededor de 180 personas tras un ataque contra la escuela femenina de Minab, ubicada en la provincia de Hormozgán, al sur del país.

De acuerdo con la dependencia, el bombardeo fue atribuido a Israel. Sin embargo, el portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, declaró posteriormente que el Ejército israelí no tenía conocimiento de un ataque israelí o estadounidense en ese sitio hasta ese momento.

Las autoridades iraníes mantienen el señalamiento mientras continúan los reportes oficiales sobre víctimas y daños derivados de los ataques registrados durante el fin de semana.

