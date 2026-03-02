Aranceles, guerra y tensión con aliados; la situación de Estados Unidos a tres meses del Mundial

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump ha protagonizado distintos conflictos. Foto: AFP.

A tres meses del Mundial de Fútbol, la imagen de Estados Unidos se ha deteriorado por la política antiinmigrante de Donald Trump, los aranceles, sus divisiones políticas y tensiones con otros países, a las que se suman los ataques recientes contra Irán.

Estados Unidos será el principal anfitrión del torneo organizado en conjunto con México y Canadá, ya que albergará la mayoría de los juegos.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca echó por tierra la esperanza de un Mundial libre de tensiones en Estados Unidos.

Amenazas a otros países

En un inicio, Donald Trump lanzó su “guerra” de aranceles contra distintas naciones, incluidos sus vecinos, México y Canadá. En ambos países, los aranceles se impusieron como medida de presión para que estos gobiernos frenaran el ingreso de fentanilo al país estadounidense.

A ello se sumaron las declaraciones de Donald Trump sobre convertir a Canadá en el estado 51, así como las constantes amenazas de intervención militar a México por el narcotráfico.

De igual forma, el mandatario estadounidense ha confrontado a presidentes europeos en su intento por anexionar a Groenlandia, territorio autónomo Dinamarca.

Conflictos bélicos protagonizados por Donald Trump

La primera tensión bélica ocurrió a inicios de este 2026, con la intervención a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro y Ciria Flores. Eso provocó que Venezuela dejara de suministrar petróleo a Cuba, lo que ha generado una crisis en la isla.

Distintas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, advirtieron un riesgo de colapso en Cuba por este bloqueo petrolero.

Ahora, a tres meses del Mundial de Futbol, Estados Unidos ha protagonizado, junto con Israel, ataques contra Irán, tras la presunta negativa de dicho país por frenar la creación de armas nucleares.

Desde el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron bombardeos que han afectado a al menos 14 de las 31 regiones de Irán, matando al menos a 555 personas.

Pese al asesinato del líder supremo, Alí Jamenei, el gobierno de Donald Trump aseguró que no detendrán los ataques hasta destruir las instalaciones militares del país.

Redadas en Estados Unidos generarían temor durante el Mundial

A inicios de este 2026, Estados Unidos anunció la suspensión de visas a inmigrantes de 75 países. Cuatro de esas naciones participarán en el Mundial: Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil.

Según AFP, dicha medida no afecta a los visados de turismo, es decir, a quienes compren boletos para alguno de los partidos.

En este escenario, “la FIFA no puede garantizar que ningún turista esté seguro en Estados Unidos a menos que obtenga garantías de la administración Trump de que la gente no será arrestada, detenida y deportada durante su visita”, indicó Minky Worder, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch.

Incluso la sociedad estadounidense se ha fragmentado por las decisiones migratorias del gobierno republicano. Para AFP, el discurso de Donald Trump divide al país “más que en ningún otro momento desde la posguerra”.

A inicios de este 2026, hubo múltiples protestas en ciudades como Minneapolis por los operativos de la policía migratoria, que derivaron en el asesinato de Alex Pretti y Renee Good.

Minky Wonder resaltó que el miedo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría influir en los planes de la afición durante el Mundial de Fútbol.

“Compraron una entrada a una gran fiesta para celebrar a su selección. ¿Se van a sentir seguros o divertidos si tienen que llevar el pasaporte a este evento?”, dijo a AFP.

Estados Unidos no se preocupa por su imagen para el Mundial

Al gobierno de Estados Unidos “no le preocupa lo que opinan las demás naciones” de cara al Mundial, indicó el presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), Julien Adonis Kouadio.

“No hace ‘sportswashing’ (utilizar el deporte para lavar su imagen). Está usando el torneo como herramienta para demostrar el poder y el excepcionalismo estadounidense”, subrayó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: