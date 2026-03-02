Estados Unidos fija próximo blanco; Irán designa comandante supremo

GENERANDO AUDIO...

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, la Oficina Presidencial iraní anunció el nombramiento del general Seyyed Majid Ibn al-Reza como nuevo Comandante General Supremo y Ministro de Defensa.

El anuncio se da tras recientes intercambios militares entre ambos países, en un contexto de conflicto que ha incrementado la presión diplomática y militar en Medio Oriente.

Washington señala a nuevo objetivo estratégico

De acuerdo con un comunicado difundido por autoridades estadounidenses, el nuevo comandante iraní habría sido identificado como un objetivo prioritario dentro de las operaciones en curso.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha detallado públicamente el alcance operativo de esa designación ni los posibles escenarios derivados de la declaración.

La situación ocurre luego de reportes provenientes de Irán sobre múltiples bajas en su estructura militar y política. Entre los señalamientos difundidos en distintos canales se menciona al líder supremo Alí Jameneí, aunque no existe confirmación oficial independiente sobre su estatus.

Escalada regional mantiene alerta internacional

El conflicto entre Washington y Teherán ha generado reacciones en distintos países de la región, así como llamados internacionales a la contención para evitar una ampliación del enfrentamiento.

Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha informado sobre negociaciones directas para reducir las hostilidades, mientras continúan los comunicados oficiales y movimientos estratégicos en el ámbito militar.

