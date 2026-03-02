Escalada con Irán deja sin seguro de guerra a buques en el Golfo Pérsico

GENERANDO AUDIO...

Conflicto con Irán ha dejado 5 petroleros destruidos. Foto: Reuters

La escalada con Irán ya impacta al comercio global. Varias aseguradoras marítimas internacionales cancelaron la cobertura de riesgo de guerra para buques que operan en el Golfo Pérsico y aguas cercanas, tras la interrupción del transporte marítimo y el daño confirmado a cinco petroleros.

La medida ocurre en medio de la tensión regional y la paralización parcial del tránsito en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial, además de grandes volúmenes de gas natural.

Aseguradoras retiran cobertura en zona de conflicto

De acuerdo con reportes de The Guardian, varias aseguradoras marítimas mutuas líderes anunciaron que dejarán de cubrir riesgos asociados a guerra, terrorismo o piratería en la región.

Entre las compañías que confirmaron la cancelación están:

Gard (Noruega)

Skuld (Noruega)

NorthStandard (Reino Unido)

American Club (Estados Unidos)

La cancelación entrará en vigor el 5 de marzo y aplicará en aguas iraníes, el Golfo Pérsico y zonas adyacentes.

La cobertura por riesgo de guerra normalmente protege a los armadores frente a daños derivados de conflictos armados o actos hostiles. Sin ella, los buques enfrentan costos significativamente mayores o la imposibilidad de operar en zonas de alto riesgo.

Analistas de la firma Jefferies, consultada por Reuters, señalaron que la propiedad comercial casi siempre excluye riesgos relacionados con guerra y, a diferencia del sector marítimo o aéreo, no suele existir una póliza independiente fácilmente disponible.

150 buques permanecen varados en Ormuz

Al menos 150 embarcaciones, incluidos petroleros y buques de gas natural licuado, permanecen fondeadas en el Estrecho de Ormuz y aguas circundantes, según datos de seguimiento marítimo de la plataforma MarineTraffic.

Irán afirmó que cerró la navegación en la vía fluvial estratégica, lo que obligó a Gobiernos y refinerías asiáticas —principales compradores de crudo del Golfo— a evaluar inventarios y rutas alternativas.

Los buques se concentran frente a las costas de productores clave como Irak, Arabia Saudita y Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado.

Impacto inmediato en precios del petróleo y gas

La interrupción del tránsito marítimo y los temores de un cierre prolongado provocaron un repunte en los mercados energéticos.

Los futuros del crudo Brent llegaron a subir hasta un 13%, mientras que el gas natural europeo también registró alzas, ante la posibilidad de interrupciones adicionales en Medio Oriente.

El retiro de seguros de guerra añade un nuevo factor de presión al comercio energético global, al elevar los costos operativos y aumentar la incertidumbre para armadores, refinerías y compradores internacionales.

