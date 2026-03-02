¿Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué importa? Irán amenaza con incendiar barcos, con lo que pone en riesgo el flujo de petróleo y gas

GENERANDO AUDIO...

Un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, provocado por la situación en Oriente Medio, podría impactar directamente el precio del petróleo, el comercio global y la economía mundial, ya que por esta ruta marítima transita cerca del 20% del crudo que se consume en el planeta.

Irán amenaza con incendiar barcos que ingresen al estrecho de Ormuz, con lo que pondría en riesgo el flujo de petróleo y gas.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y dónde está?

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es una de las rutas energéticas más importantes del mundo. La tensión militar ya provocó movimientos en los mercados: el barril de Brent subió 8.82% hasta los 79.30 dólares, incluso superando los 80 dólares durante la jornada.

Especialistas consultados por AFP advierten que la situación podría generar un nuevo shock petrolero, similar a las crisis energéticas de 1973 y 1979. Algunos escenarios consideran posible que el petróleo alcance los 110 dólares por barril, aunque analistas señalan que seguiría por debajo de máximos históricos registrados en 2008.

¿Cuál es su importancia? Comercio mundial y transporte también estarían en riesgo

El impacto no se limitaría a la energía. Economistas señalan que un cierre prolongado afectaría rutas aéreas entre Europa y Asia y elevaría los costos del transporte marítimo.

Además:

Cerca del 33% de los fertilizantes mundiales pasa por esta zona

pasa por esta zona La región produce alrededor del 15% del polietileno global , clave para fabricar plásticos

, clave para fabricar plásticos Grandes navieras ya evitan la ruta, obligando a rodear África, lo que alarga viajes y encarece mercancías

El aumento de seguros marítimos y restricciones de navegación podría frenar el comercio internacional en un momento de crecimiento económico frágil.

Inflación y crecimiento económico bajo presión

Expertos advierten que una interrupción prolongada del tránsito en Ormuz tendría efectos directos en la inflación mundial y la estabilidad financiera.

Un aumento sostenido de 15 dólares en el precio del Brent podría restar alrededor de 0.2 puntos al crecimiento económico global y añadir casi medio punto de inflación.

Asia, especialmente China, sería una de las regiones más afectadas debido a su alta dependencia energética del Golfo.

El impacto final dependerá principalmente de cuánto dure el conflicto y si el tránsito marítimo logra mantenerse abierto.

