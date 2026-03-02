Se cumplen dos meses de la captura de Nicolás Maduro: qué ha pasado en Venezuela y qué sigue en la Corte

GENERANDO AUDIO...

Opositores regresarán a Venezuela. Foto: AFP

A dos meses de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela se debate entre el bloqueo comercial y la llegada de la oposición, toda vez que el expresidente depuesto espera que avance su juicio en la Corte de Nueva York.

Durante la madrugada del 3 de febrero, fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron la ”Operación Resolución Absoluta” para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Tras ser extraídos y trasladados a Nueva York, ambos se declararon no culpables el 5 de enero por cuatro delitos, entre ellos narcotráfico.

Desde entonces, Estados Unidos asumió un mayor control en Venezuela, toda vez que Delcy Rodríguez quedó como presidenta interina.

A continuación, te decimos los hechos más importantes que han ocurrido en Venezuela a dos meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Transición política en Venezuela

El gobierno de Donald Trump anunció que supervisaría la transición política en Venezuela. Con ello, dio su aval para que Delcy Rodríguez asumiera la vicepresidencia.

El presidente republicano dijo que dicha supervisión buscaba que no llegaran al poder venezolano, personas que no estuvieran alineadas a los intereses de Washington.

Además, anunció que se enfocarán en la seguridad y en una reestructuración institucional, antes de algún proceso electoral.

Regresa la oposición

El pasado 1 de marzo, la líder opositora, María Corina Macado, aseguró que regresará a Venezuela “en pocas semanas”. Eso marcaría el fin de su exilio, tras huir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Mediante un video difundido en redes sociales, aseguró que “llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición democrática ordenada y sostenible e indetenible”.

Volverá a Venezuela pese a que las autoridades la han calificado como prófuga de la justicia. Además, la señalan de “pedir” la intervención militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro, según AFP.

Además, el 27 de febrero, el excandidato presidencial, Enrique Márquez, indicó que buscaba participar en la transición gubernamental de Venezuela.

Declaró a AFP que recibió opiniones en Washington que “me hacen afirmar que efectivamente tenemos una oportunidad, que en este momento, como en el pasado ocurrió, Estados Unidos es un aliado para los cambios en Venezuela.”

“¿Si quiero dirigir los destinos de mi nación? Claro que quiero”, aseguró. Sin embargo, mencionó que debe “posponer aspiraciones” debido al contexto actual.

“Más que dirigir los destinos, quiero estar, quiero ser un factor de la unidad actual para levantar el país”, afirmó.

Delcy Rodríguez pide que termine bloqueo comercial

El 26 de febrero, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió a Donald Trump el cese del bloqueo y sanciones comerciales en Venezuela, como parte de la nueva relación. A través de un discurso televisado, calificó al mandatario estadounidense como un “amigo”.

“Presidente Trump, como amigos, como socios, estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos”, resaltó.

¿Qué sigue para Nicolás Maduro y Cilia Flores a dos meses de su captura?

A dos meses de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan su proceso penal en la Corte Federal de Manhattan. El caso está a cargo del Alvin K. Hellerstein.

El Departamento de Justicia los acusó formalmente por cuatro delitos:

Conspiración de narcoterrorismo,

Tráfico internacional de cocaína

Conspiración para poseer armas de guerra y dispositivos destructivos

Otros delitos federales relacionados

La Corte Federal de Nueva York realizará la próxima audiencia el 26 de marzo, tras reprogramarla. En un inicio, estaba planeada para el día 17, pero la fiscalía solicito su aplazamiento por “problemas de planificación y logística”.

Posteriormente, la corte deberá resolver la solicitud de Nicolás Maduro sobre desechar los cargos por narcotráfico, debido a que le impidieron que el gobierno venezolano pague su defensa legal.

El abogado del presidente depuesto de Venezuela, Barry Pollack, dijo que el Departamento del Tesoro concedió una excepción a las sanciones financieras contra Venezuela para que este gobierno pagara los honorarios.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro revocó esa autorización horas después, sin dar explicación. Según la defensa, dicha acción impide el derecho de Nicolás Maduro de tener un abogado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: