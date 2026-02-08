Familias migrantes denuncian encierro insalubre en centro de detención de Texas

GENERANDO AUDIO...

Migrantes acusan que centro de detención en Texas tiene condiciones insalubres. AFP

Familias migrantes permanecen detenidas durante meses en un centro de detención en Texas, donde denuncian condiciones insalubres mientras esperan respuesta a su solicitud de asilo en EE. UU., bajo las políticas migratorias del actual presidente Donald Trump, de acuerdo con testimonios recabados por organizaciones humanitarias.

El recinto es conocido oficialmente como Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley y se localiza en el sur de Texas, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con México. Aunque se le denomina “centro residencial familiar”, las personas detenidas reportan encierro prolongado, falta de privacidad y deficiencias en servicios básicos.

En enero, el niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo estuvo recluido en este centro junto con su padre, Adrián, luego de que se les detuvo en Mineápolis durante redadas antiinmigrantes. Ambos quedaron en libertad tras la intervención de un juez, aunque aún enfrentan riesgo de deportación.

Centro de detención en Texas y políticas de asilo

De acuerdo con Javier Hidalgo, director legal de la organización humanitaria RAICES, el caso de Liam refleja una situación recurrente. Señaló que muchas familias se encontraban en proceso de asilo y cumplían con sus citas judiciales, pero aun así fueron detenidas. Históricamente, los solicitantes de asilo esperaban la resolución de su trámite en libertad.

En Texas operan los dos centros de detención para familias migrantes en EE. UU. El otro se ubica en el condado de Karnes. El centro de Dilley tiene capacidad para albergar alrededor de 2 mil personas.

A inicios de febrero, autoridades de salud reconocieron posibles contagios de sarampión en el centro y confirmaron que se aplicaron medidas de cuarentena para los casos detectados.

Testimonios sobre condiciones insalubres

A través de RAICES, la AFP obtuvo testimonios de personas detenidas en Dilley. W., una mujer haitiana de 34 años, ingresó a EE. UU. por una vía regular habilitada durante el gobierno de Joe Biden y solicitó asilo. Tras establecerse en Ohio, se le detuvo junto con su hijo de dos años durante un viaje a Nueva York y trasladada a Dilley en octubre de 2025.

En una declaración de noviembre de 2025, señaló que no cuentan con privacidad, que las luces permanecen encendidas día y noche y que no tienen acceso a agua embotellada ni a atención médica constante. También relató un incidente en el que se sirvió comida con insectos, lo que generó reclamos de las personas detenidas.

Diana, madre colombiana con una hija de 10 años diagnosticada con la enfermedad de Hirschsprung, cayó en detención en octubre de 2025 tras residir en Alabama con un monitor GPS desde 2024. Indicó que la dieta proporcionada en el centro agrava la condición médica de su hija, ya que en ocasiones solo reciben frituras que le provocan vómitos.

Crislane, mujer haitiana de 40 años, fue detenida en Nueva York en agosto de 2025 junto con sus tres hijos, pese a contar con permiso de trabajo y pagar impuestos. Señaló que el ruido constante y la iluminación permanente dificultan el descanso.

Familias de distintos países detenidas en Dilley

En el centro también se encuentran familias migrantes provenientes de Azerbaiyán, Kirguistán, China, Camerún, Rusia, Honduras y Venezuela, algunas de las cuales intentaron cruzar la frontera durante 2025.

El centro lo administra la empresa privada CoreCivic. En una declaración a la AFP, la firma aseguró que la salud y seguridad de las personas bajo su custodia es una prioridad y que trabaja en coordinación con ICE para garantizar su bienestar.

Sin embargo, Hidalgo afirmó que, desde el ingreso de un menor, ya existe un impacto negativo y que el objetivo es presionar a las familias para que abandonen su proceso de asilo y acepten la deportación.

Ocho meses de encierro para una familia egipcia

Una madre egipcia y sus cinco hijos, de entre cinco y 18 años, llevan ocho meses detenidos en Dilley. Al padre, Mohamed Soliman, se le arrestó y acusó de un ataque contra una manifestación pro-Israel en Colorado. Las autoridades investigan si la familia, que ingresó a EE. UU. en 2022 solicitando asilo, tuvo alguna implicación.

De acuerdo con abogados defensores, uno de los hijos presentó apendicitis y la atención médica se retrasó varios días. También se dijo que los menores no asisten a la escuela y que la alimentación no es adecuada para niños.

W. relató que oficiales de ICE le han pedido firmar su deportación, aunque ella busca continuar su proceso de asilo, sin conocer con claridad el motivo de su detención.

