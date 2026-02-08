Mi amigo: Trump a Asfura, presidente de Honduras, tras reunión

GENERANDO AUDIO...

Asfura y Trump tras reunión. Foto: Presidencia de Honduras

Este sábado y después de una reunión, Donald Trump elogió a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, a quien respaldó durante toda la campaña electoral.

Ambos mandatarios tuvieron una reunión en su resort de Mar-a-Lago. Posterior a ella, el presidente de los Estados Unidos, a través de Truth Social, llamó “amigo” a Asfura y aseguró que fue un honor respaldar su campaña.

Fue un Gran Honor para mí apoyar la campaña de Tito. ¡Una vez que le di mi fuerte respaldo, ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘Estados Unidos Primero’.

Narcotráfico, inversión y otros temas más en la reunión bilateral

Trump señaló que en la reunión se entablaron temas de seguridad de ambas naciones, en torno al tema de narcotráfico y a la migración. Además, hablaron de inversión y comercio.

Tenemos una asociación cercana en materia de Seguridad, trabajando juntos para contrarrestar a los peligrosos carteles y narcotraficantes, y deportando a migrantes ilegales y pandilleros fuera de los Estados Unidos. Discutimos muchos otros temas, incluyendo la inversión y el comercio entre nuestros dos países.

Por último, el mandatario estadounidense le abrió las puertas a su similar de Honduras para una visita a los Estados Unidos. El mensaje de Trump finalizó con una felicitación por el triunfo electoral.

Él ama al pueblo de Honduras y está enfocado en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica. Espero con ansias darle la bienvenida al Presidente Asfura de nuevo a los Estados Unidos. Tito: ¡Felicidades por tu Gran Victoria!

Tras reuniones con EE. UU., Asfura podría dar detalles este domingo

Tras reunirse en enero con Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos, y luego de su encuentro con Trump, el presidente electo de Honduras podría dar detalles de las conversaciones este domingo.

