Guerra contra Irán le ha costado 12 mil millones de dólares a EE. UU.

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Estados Unidos ha gastado 12 mil mdd en guerra contra Irán. Foto: AFP.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, confirmó este domingo que los primeros 15 días de guerra contra Irán han representado un gasto aproximado de 12 mil millones de dólares para Estados Unidos.

Casa Blanca confirma gasto militar en guerra contra Irán

El funcionario confirmó la cifra durante una entrevista con la cadena NBC News este domingo. Explicó que el dato fue proporcionado esta semana por oficiales del Ejército estadounidense durante una reunión a puerta cerrada con congresistas y altos funcionarios del Gobierno en Washington D.C.

Hassett señaló que la estimación corresponde a los primeros días de operaciones militares en el marco de la guerra contra Irán, cuyo impacto económico ya fue expuesto en un encuentro informativo con autoridades federales.

Durante esa reunión, los responsables militares explicaron el costo aproximado de las operaciones realizadas en los primeros 15 días del conflicto contra Irán, de acuerdo con la información compartida con autoridades civiles.

Sin confirmación de solicitud al Congreso por más gasto militar

Hassett también fue cuestionado sobre versiones que apuntan a que la Casa Blanca estaría preparando una solicitud al Congreso para aprobar una partida extraordinaria de 50 mil millones de dólares destinada al gasto de guerra. Sin embargo, el funcionario indicó que no podía confirmar esos reportes.

“Creo que ahora mismo tenemos lo que necesitamos”, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de pedir más recursos para continuar con las operaciones relacionadas con la guerra contra Irán.

Guerra contra Irán podría extenderse varias semanas

El asesor económico reconoció que, de acuerdo con los informes presentados por el Pentágono durante el mismo encuentro informativo, las operaciones militares podrían prolongarse entre dos y cuatro semanas adicionales.

Según lo expuesto en el briefing, el Departamento de Defensa anticipa que el desarrollo del conflicto con Irán podría continuar durante ese periodo.

Hassett también indicó que, con base en la información que recibió, las fuerzas estadounidenses cuentan actualmente con el armamento necesario para continuar con las operaciones.

“Por lo que yo entiendo, ya tenemos las armas que necesitamos, así que no me parece que vaya a hacer falta un reabastecimiento”, afirmó el funcionario al referirse al gasto militar de Estados Unidos en la guerra Irán Estados Unidos.

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