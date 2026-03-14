EE. UU. y otros países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz, afirma Trump

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Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos y otros países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz para mantener abierta y segura la ruta marítima por donde pasa una parte importante del suministro mundial de petróleo.

Foto: Captura de pantalla.

EE. UU. y más países desplegarán buques al estrecho de Ormuz: Trump

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que varios países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz junto con Estados Unidos, en respuesta a lo que calificó como un intento de Irán de cerrarlo.

El objetivo, precisó Trump, es mantener abierto y seguro el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por la guerra en Medio Oriente.

Por ello, instó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, países que se verían afectados por el cierre de esta ruta marítima, a desplegar buques navales para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz. Estas naciones, según el presidente Trump, podrían participar junto con Estados Unidos en el despliegue de barcos para mantener abierta la vía marítima.

Trump asegura que EE. UU. ha destruido el 100% de la capacidad militar de Irán

El republicano afirmó que Estados Unidos ha destruido el “100% de la capacidad militar de Irán”. Sin embargo, sostuvo que el país aún podría realizar acciones en la zona.

El mandatario señaló que, según su evaluación, Irán podría enviar drones, colocar minas o lanzar misiles de corto alcance dentro o cerca del estrecho de Ormuz.

Agregó que este tipo de acciones podrían ocurrir pese a la situación que describió respecto a la capacidad militar iraní.

Estados Unidos continuará con acciones militares en la costa de Irán

En el mismo mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos bombardeará la costa iraní y que también hundirá embarcaciones iraníes. Estas acciones, indicó, continuarán mientras persista la situación en el estrecho de Ormuz.

Por último, puntualizó que, de una forma u otra, su gobierno logrará que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre para el tránsito marítimo.

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