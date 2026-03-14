Trump y Hegseth arremeten contra medios de EE. UU. por cobertura de guerra con Irán

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Donald Trump y Pete Hegseth. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticaron la cobertura de medios estadounidenses sobre la guerra con Irán, en particular la información difundida por CNN respecto a las operaciones militares y la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio de petróleo.

Trump critica cobertura mediática sobre la guerra con Irán

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Donald Trump cuestionó a los medios que, según dijo, no informan sobre el desempeño del Ejército estadounidense en la guerra con Irán.

El mandatario afirmó que los “medios de las Fake News” evitan informar sobre lo que describió como avances militares de Estados Unidos contra Irán. En el mismo mensaje aseguró que Irán busca un acuerdo tras el desarrollo del conflicto.

Trump también señaló que no aceptará un acuerdo con el gobierno iraní en las condiciones actuales.

Las declaraciones se difundieron durante la madrugada, en medio de la cobertura mediática sobre las operaciones militares y el impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz.

Pete Hegseth responde a informe de CNN sobre el estrecho de Ormuz

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, abordó el tema durante una conferencia de prensa en la que participó junto con el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

En la comparecencia, Hegseth criticó un reporte de CNN en el que se señalaba que Estados Unidos habría subestimado las capacidades de Irán en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio internacional de petróleo.

Según el informe citado por el funcionario, el análisis indicaba que la situación en el estrecho afectaba el tránsito marítimo y el suministro energético global.

Hegseth calificó la información como incorrecta y cuestionó el contenido del reporte difundido por la cadena.

Casa Blanca responde a reportes sobre operaciones contra Irán

La Casa Blanca publicó posteriormente un comunicado en el que rechazó informaciones difundidas por CNN sobre supuestos reveses militares de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

En el documento, la administración estadounidense afirmó que las fuerzas armadas mantienen operaciones en el marco de la Operación Furia Épica, iniciativa que, según el gobierno, tiene como objetivo reducir las capacidades militares de Irán.

El comunicado señala que las acciones buscan destruir el arsenal de misiles balísticos iraníes, afectar su capacidad de producción y neutralizar a su armada.

También menciona que la operación pretende cortar el apoyo de Irán a grupos aliados y evitar que el país desarrolle armas nucleares.

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