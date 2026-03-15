Trump rechaza acuerdo con Irán pese a posibilidad de alto el fuego

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Trump rechaza acuerdo con Irán. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree posible cerrar por ahora un acuerdo con Irán, aunque aseguró que Teherán sí estaría dispuesto a negociar un alto el fuego tras la escalada regional.

En una entrevista con la cadena NBC, el mandatario sostuvo que las condiciones actuales no son suficientes para alcanzar un pacto.

Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas.

Trump exige a Irán abandonar ambiciones nucleares

El presidente estadounidense explicó que cualquier eventual acuerdo deberá incluir compromisos firmes, entre ellos que Irán abandone por completo cualquier ambición nuclear.

Sin detallar otros términos del posible pacto, Trump aseguró que su gobierno mantiene la presión militar sobre Teherán.

EE. UU. busca asegurar el estrecho de Ormuz

El mandatario también señaló que uno de sus principales objetivos es garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Según Trump, Washington trabaja con otros países para crear una misión naval internacional que mantenga abierto y seguro el paso, luego de que Irán amenazara con bloquearlo. El presidente expresó su deseo de que naciones como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido se sumen a la operación para proteger la ruta energética.

Trump cuestiona si el nuevo líder iraní sigue con vida

Por último, Donald Trump también puso en duda que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, siga con vida, luego de que no haya aparecido públicamente tras asumir el cargo.

“No sé si siquiera está vivo. Nadie ha podido demostrarlo”, afirmó el mandatario.

Las dudas surgen después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señalara que Jamenei estaría herido tras los ataques contra Teherán.

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