“No me lleven”: lo cachan robando en Morelia y se suelta a llorar; video

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

A través de redes sociales se ha hecho viral un video en el que un presunto ladrón rompe en llanto tras ser detenido y quedar rodeado. Los hechos se registraron en Villas de Oriente, en Morelia, Michoacán, cuando el sujeto supuestamente se preparaba para entrar a robar en un domicilio.

🚨 Lo acorralan y rompe en llanto.



En Villas de Oriente, Morelia, un presunto ladrón fue sorprendido mientras cometía un robo y, al verse rodeado, comenzó a llorar.



Autoridades acudieron al lugar para atender la situación.#Morelia #Seguridad #VillasDeOriente pic.twitter.com/EMPcJIsUWB — RETO diario (@retodiariomx) February 21, 2026

En el video se observa al presunto ladrón rodeado por elementos policiales y por un grupo de vecinos, resguardado en una barda. Entre gritos, se le pide que baje de la misma, mientras el sujeto mencionaba no haber hecho nada.

La peculiaridad del caso es que, al verse sin escapatoria, el supuesto ladrón comenzó a llorar, mientras un policía, con arma en mano, pedía que descendiera de la propiedad.

Autoridades no han dado a conocer más sobre el caso

Al momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán no ha dado a conocer la identidad del sujeto, ni más detalles sobre la detención. No obstante, reportes señalan que fue resguardado, entre lágrimas, al verse sin escapatoria.

