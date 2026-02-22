Al menos 5 migrantes muertos y 20 desaparecidos tras naufragio en Grecia

GENERANDO AUDIO...

Más de 20 desaparecidos y 5 muertos tras naufragio en Grecia. Foto: AFP

Al menos cinco migrantes murieron y una veintena están desaparecidos tras un naufragio en Grecia, a unas 15 millas al sur de la isla de Creta. La embarcación volcó durante un intento de rescate en medio de una fuerte tormenta, informaron medios oficiales griegos.

Unos 50 migrantes viajaban en una lancha de madera cuando enviaron una señal de auxilio. En la zona se registraban olas de 2.5 metros y vientos de hasta 49 kilómetros por hora, de acuerdo con la televisión pública ERT.

Naufragio en Creta ocurrió durante intento de rescate

Un buque mercante con bandera panameña acudió al llamado. Cuando lanzó escaleras para ayudar, los pasajeros se movieron hacia un solo lado de la embarcación y provocaron el vuelco. Al menos 20 migrantes lograron subir al barco mercante. Sin embargo, otros quedaron en el agua tras el accidente.

Buques de la Guardia Costera griega y de la agencia europea FRONTEX recuperaron tres cuerpos en un primer momento y dos más después. Las labores de búsqueda continúan con apoyo de otras embarcaciones, un helicóptero, aeronaves de la Fuerza Aérea griega y una fragata que se dirige a la zona.

Segunda embarcación detectada en la zona

Las autoridades también detectaron una segunda lancha con otros 40 migrantes en la misma área. Ya se desplegó un operativo de rescate. Los sobrevivientes serán trasladados a Heraclión, en Creta.

Las operaciones continúan mientras las condiciones del clima lo permitan. Hasta ahora, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni su nacionalidad.

