Identifican víctima de homicidio no resuelto de 1971 y reúnen a hermanos separados tras 62 años

GENERANDO AUDIO...

Caso sin resolver de 1971. Foto: AFP.

Investigadores de un caso sin resolver de 1971 en Howard County identificaron a la mujer hallada gravemente herida en un campo y vinculada a su familia mediante ADN y genealogía forense, lo que permitió la reunión de hermanos que no se veían desde hace más de seis décadas, de acuerdo con un artículo de The Washington Post.

El caso de la mujer, inicialmente registrada como “Jane Doe”, estuvo sin resolver desde julio de 1971 cuando fue encontrada inconsciente en un campo de Maryland tras un presunto asalto y murió semanas después en un hospital sin que se conociera su identidad.

En 2024, la unidad de casos sin resolver de Howard County reabrió el expediente con avances en análisis de ADN y técnicas de genealogía forense. Los investigadores utilizaron tejido preservado de la autopsia de 1971 para generar un perfil genético que permitió construir un árbol genealógico y establecer vínculos con familiares vivos.

El perfil genético condujo a la identificación de la mujer como Sarah Belle Sharkey, quien habría nacido en Pennsylvania y madre de tres hijos. La investigación también reveló que dos de sus hijos, separados de pequeños y criados en orfanatos o casas de acogida, se encontraban vivos pero sin conocimiento de su parentesco.

Reunión de hermanos tras décadas separados

El uso de ADN y genealogía forense permitió conectar genéticamente a dos hermanos identificados como Mildred “Marie” Cantwell (antes Sharkey) y Charles “Chuck” Sharkey. Ambos habían sido separados desde la infancia y vivían en diferentes estados de Estados Unidos sin saber de la existencia del otro familiar.

Marie y Charles crecieron en un orfanato católico en Ohio tras la muerte de su madre y la disolución de la familia. Con el paso de los años, cada uno tomó distintos caminos: ella se estableció en Illinois y trabajó en distintos empleos, mientras él vivió en Ohio y se dedicó a diversas labores antes de retirarse.

La investigación del caso de 1971 no solo resolvió la identidad de la víctima, sino que desencadenó la localización de los hermanos. Tras recibir la confirmación genética, las autoridades facilitaron la comunicación entre ellos y organizaron un encuentro en la segunda mitad de 2024, el primero en aproximadamente 62 años.

El reencuentro se llevó a cabo en la casa de Charles, con la presencia de familiares y con la entrega de las cenizas de una tercera hermana, Judith, quien había fallecido en 2020 y cuya ubicación fue determinada por el detective responsable del caso.

Detalles de la investigación del caso sin resolver

El caso que se conoció como “Jane Doe” comenzó el 15 de julio de 1971, cuando dos menores encontraron a la mujer gravemente herida en un campo cerca de Woodstock, Maryland, sin identificación y con signos evidentes de violencia. Fue trasladada a un hospital donde estuvo en coma por 54 días hasta su muerte posterior.

En 1971 no existía la tecnología de perfil de ADN moderno ni equipos para recolectar evidencia biológica con fines genéticos, lo que impidió avances en la identificación. Por décadas, la mujer permaneció sin nombre, y su muerte fue registrada oficialmente como homicidio por el médico forense.

En 2024, detectives de la unidad de casos sin resolver decidieron reenfocar investigación utilizando avances de la ciencia forense. Se localizaron muestras de tejido preservado de la autopsia que aún estaban en buen estado y se enviaron a laboratorios especializados en extracción y análisis de ADN antiguo.

El perfil genético obtenido se comparó con bases de datos genealógicas, lo que permitió construir un árbol familiar y ubicar a varios parientes vivos. Entre ellos, investigadores identificaron a Charles Sharkey, inicialmente como un pariente lejano, pero posteriores pruebas confirmaron que era hijo directo de la víctima.

Contexto familiar y búsquedas previas

Antes de la identificación genética, la familia de Marie había intentado localizar a su hermano Charles por otros métodos, como búsquedas en registros telefónicos y bases de datos, sin éxito. Las cartas y búsquedas en bibliotecas no produjeron resultados que condujeran a un reencuentro, y con el tiempo la conexión entre los hermanos se perdió.

Tras la identificación de la víctima como Sarah Belle Sharkey, se confirmó que los dos hermanos sobrevivientes eran hijos de ella y que una tercera hermana había muerto años atrás. El reencuentro realizado en 2024 fue la primera vez que los hermanos interactuaron nuevamente después de décadas separados.

Recompensa por información para resolver homicidio de Sarah Belle Sharkey

La policía de Howard County continúa solicitando información que pueda conducir al cierre de la investigación sobre el homicidio de 1971 y ofrece una recompensa de hasta 30 mil 000 dólares por datos que ayuden a identificar al responsable o aportar detalles adicionales.