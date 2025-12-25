Inundaciones repentinas azotan el sur de California; videos revelan catástrofe

GENERANDO AUDIO...

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California, en Estados Unidos. A través de redes sociales se compartieron imágenes de los estragos que causó el agua. Autoridades pronostican más aguaceros para este jueves durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, alertando deslizamientos en zonas que sufrieron incendios.

“Una corriente de aire muy húmeda provocará fuertes lluvias en California el jueves”, incluida Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

A través de su cuenta de X, el Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino, uno de los más afectados por las inundaciones, compartió algunos videos de los estragos del mal clima.

De acuerdo con las autoridades, equipos de emergencia están rescatando a personas atrapadas en vehículos y respondiendo a un aumento en las llamadas de rescate en aguas rápidas.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles.

El diario Los Angeles Times informó que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego que fue abatido por la caída de un árbol.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

