Tormenta navideña pone en alerta máxima al sur de California

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

El sur de California se encuentra este 24 de diciembre bajo alerta máxima por inundaciones repentinas, luego de que una severa tormenta navideña, impulsada por un río atmosférico, impactara con lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de deslaves, principalmente en el área de Los Ángeles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el fenómeno conocido como “Expreso Piña” transporta gran cantidad de humedad desde Hawái hacia la costa oeste de Estados Unidos, lo que podría dejar en pocos días el equivalente a varios meses de lluvia.

Alerta por inundaciones y deslaves en California

El NWS advirtió que las inundaciones repentinas potencialmente letales continuarán durante miércoles y jueves, mientras persisten nevadas intensas en zonas montañosas y rachas de viento peligrosas.

“Vidas y propiedades están en gran peligro”, alertó el organismo en uno de sus boletines oficiales.

La primera oleada de lluvias golpeó la región la noche del martes. Para la mañana del miércoles, calles con árboles caídos, escombros y encharcamientos complicaban la movilidad. Además, miles de personas se quedaron sin electricidad por la caída de líneas.

Zonas más afectadas y evacuaciones

Las autoridades mantienen vigilancia especial en zonas costeras como Pacific Palisades y Malibú, áreas afectadas por incendios forestales recientes, donde el suelo es más propenso a deslaves y flujos de lodo.

La Cruz Roja habilitó refugios temporales, mientras que algunos residentes recibieron órdenes de evacuación inmediata. Varias carreteras fueron cerradas ante el riesgo de inundaciones rápidas.

Vientos extremos y estado de emergencia

Meteorólogos prevén rachas de viento de hasta 127 km/h en zonas montañosas y desérticas del condado de Los Ángeles. Ante el escenario, el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en varios condados para agilizar la movilización de recursos.

Las autoridades pidieron evitar viajes durante las celebraciones navideñas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

