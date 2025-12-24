Rechaza Corte Suprema despliegue militar de Trump en Chicago

GENERANDO AUDIO...

Suprema Corte reprueba a Guardia Nacional en Chicago. Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para permitir el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, como parte de su estrategia para reforzar restricciones migratorias en esa ciudad. La decisión impide, por ahora, la presencia militar en las calles mientras se resuelve el fondo del caso.

La Corte Suprema niega autorización al Gobierno

El rechazo se dio el martes 23 de diciembre, cuando las autoridades del máximo tribunal desestimaron la petición del Departamento de Justicia, que buscaba autorizar el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago durante el trámite legal. La Corte determinó que el Gobierno no presentó una base legal suficiente para ejecutar la medida solicitada.

Falta de autoridad legal para uso militar

En una orden no firmada, la mayoría del tribunal sostuvo que, en esta etapa del proceso, no existe una fuente de autoridad clara que permita a las fuerzas militares aplicar las leyes dentro del estado de Illinois.

“En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha logrado identificar una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois”, señaló la mayoría de la Corte Suprema.

La medida queda suspendida

Con esta decisión, el despliegue militar en Chicago queda frenado de manera temporal, mientras continúan los procedimientos legales relacionados con la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La resolución no define el fondo del caso, pero limita cualquier acción inmediata de carácter militar en la ciudad.

