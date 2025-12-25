GENERANDO AUDIO...

Más de 400 personas resultaron gravemente lesionadas en 2025 al intentar escalar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, informó la Embajada de Estados Unidos en México. El dato fue difundido a través de redes sociales como parte de la campaña #NiLoIntentes, enfocada en desalentar la migración ilegal.

La representación diplomática señaló que las caídas ocurrieron durante intentos de cruce irregular, provocando lesiones severas en los migrantes. La información forma parte de una estrategia de advertencia sobre los riesgos físicos y legales del viaje hacia la frontera norte.

Más de 400 personas lesionadas en la frontera: alerta oficial

De acuerdo con la Embajada de EE. UU., los intentos por brincar el muro fronterizo se han vuelto cada vez más peligrosos. En su mensaje oficial, la dependencia aseguró que quienes buscan entrar sin documentos asumen riesgos extremos, sin garantía de lograrlo.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el reforzamiento de la seguridad fronteriza ha reducido los cruces ilegales, pero ha provocado que algunos migrantes intenten rutas más riesgosas, como escalar el muro, lo que incrementa la posibilidad de accidentes graves.

Campaña #NiLoIntentes y consecuencias legales

La embajada subrayó que quienes intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos enfrentan cárcel, deportación inmediata y hasta una prohibición permanente para obtener visa. En el mensaje también se cita al presidente Donald Trump, quien reiteró que habrá sanciones penales para quienes violen las leyes migratorias.

Además, se advirtió que organizaciones criminales y traficantes de personas suelen aprovecharse de los migrantes durante el trayecto, exponiéndolos a violencia, extorsión y secuestro.

