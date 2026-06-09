La carta que ningún inmigrante quiere recibir: qué hacer si te llega una orden de deportación en EE. UU.

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Ciudadanos de EE. UU. protestan contra las medidas de deportación de ICE. Foto: AFP

La palabra “deportación” tiene un efecto inmediato. Basta verla en una notificación oficial para que aparezcan el miedo, las dudas y una sensación de urgencia. Para muchos inmigrantes en Estados Unidos (EE. UU.), recibir una orden de deportación parece el final del camino. Sin embargo, abogados especializados en inmigración coinciden en que esa percepción no siempre refleja la realidad.

Lo que sí puede convertirse en un problema irreversible es quedarse paralizado.

¿Cuáles son las consecuencias directas de una carta de deportación?

En los últimos años, los esfuerzos de control migratorio han incrementado la presión sobre miles de personas que enfrentan procesos de expulsión. Según explica Kapoor K Law Firm, una vez que una orden de deportación es emitida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene la responsabilidad de ejecutar la salida del inmigrante dentro de los plazos establecidos por la ley. Si la persona no abandona el país o no utiliza las herramientas legales disponibles, la deportación puede llevarse a cabo de manera forzosa.

Las consecuencias suelen ser profundas. No solamente implican abandonar Estados Unidos. Una deportación puede generar prohibiciones para regresar durante varios años y, en algunos casos, de manera permanente. Además, existe un impacto que rara vez aparece en los documentos oficiales: familias separadas, empleos perdidos, proyectos detenidos y la difícil tarea de reconstruir una vida lejos del lugar donde se habían echado raíces.

¿Qué es una orden de deportación?

Pero antes de pensar que todo está perdido, conviene entender exactamente qué significa una orden de deportación.

Mediante un blog de la abogada Alicia Morgan, especialista en derecho migratorio, una orden de deportación es una decisión legal que obliga a un extranjero a abandonar Estados Unidos. Puede ser emitida por un juez de inmigración, aunque también existen procedimientos acelerados ejecutados por autoridades migratorias en determinadas circunstancias.

Las razones más comunes incluyen permanecer en el país después del vencimiento de una visa, ingresar sin autorización, presentar información falsa ante las autoridades migratorias, incumplir condiciones de un estatus migratorio o incluso faltar a una audiencia programada ante un tribunal de inmigración.

Este último escenario es más común de lo que muchos creen.

Morgan advierte que numerosos inmigrantes descubren que tienen una orden de deportación activa años después de haber faltado a una audiencia o tras perder comunicación con el tribunal. En esos casos, la orden puede haberse emitido en ausencia, es decir, sin que la persona estuviera presente para defenderse.

¿Cómo saber si tengo una orden de deportación?

La especialista recomienda revisar el historial migratorio mediante el sistema de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), solicitar expedientes oficiales a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) o consultar registros relacionados con procedimientos anteriores ante agencias federales. También pueden ser señales de alerta la recepción de notificaciones de ICE, cambios inesperados en el estatus migratorio o el que te hayan negado ciertos beneficios migratorios.

Una vez que tengas confirmado que existe una orden, el tiempo se vuelve tu recurso más valioso.

Kapoor K Law Firm destaca que las personas tienen derecho a apelar determinadas decisiones migratorias. En la mayoría de los casos, la apelación debe presentarse ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dentro de los 30 días posteriores a la decisión del juez. La firma señala que incluso es recomendable manifestar la intención de apelar en el mismo momento en que se emite la orden.

La BIA tiene facultades importantes. Puede revisar decisiones judiciales, cancelar órdenes de deportación e incluso permitir que una persona permanezca temporalmente en Estados Unidos mientras se analiza el recurso.

Treinta días parecen mucho tiempo.

No lo son.

Reunir evidencia, obtener documentos judiciales, preparar argumentos legales y completar formularios puede consumir semanas enteras. Los abogados coinciden en que cada día de retraso reduce las posibilidades de éxito.

¿Cómo detener tu caso de deportación?

La apelación no es la única alternativa.

La abogada Lorena Rivas, de Rivas & Associates Immigration Attorneys, explica mediante un blog que existen diversos mecanismos legales que pueden utilizarse para intentar detener una deportación, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.

Entre ellos se encuentra la cancelación de remoción, una protección que puede estar disponible para ciertos inmigrantes que han vivido durante años en Estados Unidos, mantienen buena conducta moral y pueden demostrar que su expulsión causaría dificultades excepcionales a familiares ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

También aparecen opciones como el asilo para personas que temen persecución en sus países de origen, el Estatus de Protección Temporal (TPS), las visas U para víctimas de determinados delitos, las visas T para víctimas de trata de personas y algunos procesos de ajuste de estatus basados en relaciones familiares o laborales.

¿Y si ya me detuvo ICE?

En estos casos, aunque no lo parezca, todavía pueden existir alternativas.

Rivas señala en su blog que algunos inmigrantes pueden solicitar audiencias de fianza para continuar su defensa fuera de un centro de detención. También pueden presentarse solicitudes de suspensión de expulsión o mociones para reabrir un caso cuando existen nuevas pruebas o circunstancias que no fueron consideradas inicialmente.

La realidad es que cada expediente migratorio cuenta una historia distinta. No existe una fórmula universal ni una solución automática.

Lo que sí comparten prácticamente todos los especialistas es una advertencia: ignorar una orden de deportación suele ser el camino más rápido hacia una expulsión definitiva.

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