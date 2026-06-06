Video: tráiler con 39 migrantes huye de la Patrulla Fronteriza y se incendia en Texas

GENERANDO AUDIO...

Alrededor de 39 personas viajaban en la caja del camión. Foto: AFP Ilustrativa

Un tráiler que transportaba a 39 migrantes de forma ilegal protagonizó una intensa persecución en Texas que terminó con la unidad completamente envuelta en llamas. Ante la emergencia, las personas que viajaban dentro de la caja fueron rescatadas por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El incidente dejó dos personas detenidas, identificadas como los conductores del vehículo, mientras que los migrantes quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias para determinar su situación legal en el país.

El video muestra la persecución y el momento en que el tráiler termina en llamas

39 illegal aliens crammed into one fleeing 18-wheeler at Falfurrias and sanctuary politicians still protect this chaos.



Watch @TxDPS chase down an 18-wheeler packed with 39 illegal aliens blasting through the Falfurrias checkpoint. Smugglers treat humans like cargo while… https://t.co/tSOGZwwb3c pic.twitter.com/gpp2VvJ4ew — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) June 5, 2026

En un video que circula en redes sociales se puede observar la huida del tráiler sobre la autopista US 281, en dirección al sur de Texas.

Las imágenes muestran al camión avanzando a gran velocidad mientras varias patrullas intentan interceptarlo. De acuerdo con la Patrulla Fronteriza (CBP), la unidad había sido detectada previamente por un agente canino durante un operativo de vigilancia.

Según los reportes oficiales, los agentes desplegaron un dispositivo para afectar los neumáticos del vehículo y obligarlo a detenerse, pero el conductor continuó la marcha.

Minutos después, la unidad comenzó a incendiarse.

Agentes rompieron la cerradura para rescatar a los migrantes

Las imágenes difundidas muestran la caja del tráiler completamente envuelta en fuego mientras agentes de distintas corporaciones rodean la zona.

Ante el riesgo para las personas que viajaban en el interior, los elementos rompieron la cerradura de la caja para iniciar el rescate.

La Patrulla Fronteriza informó que las 39 personas fueron extraídas con vida y recibieron atención inmediata tras el incidente.

Posteriormente, todos fueron sometidos a una evaluación médica antes de quedar bajo custodia de las autoridades migratorias.

Dos detenidos y una investigación en marcha

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), agentes estatales brindaron apoyo durante la emergencia, aunque no realizaron arrestos.

Más tarde se confirmó que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el transporte de los migrantes.

Las autoridades estadounidenses informaron que el caso es investigado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Oficina de Responsabilidad Profesional del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.