Machado dice que cuentan con Trump y le “presenta” su Nobel por Venezuela

Foto: AFP

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que “cuentan con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela”, luego de una reunión en la Casa Blanca, en Washington, este jueves 15 de enero de 2026, declaración que quedó registrada en un video difundido en redes sociales tras el encuentro.

En las imágenes, grabadas frente al Capitolio de Estados Unidos, Machado aseguró ante medios que “presentó” a Trump la medalla de su Premio Nobel de la Paz, en un gesto simbólico de respaldo y reconocimiento al apoyo que, dijo, espera del Gobierno estadounidense.

Machado habla en video tras reunirse con Trump

De acuerdo con lo expresado por la propia Machado en el video, el encuentro con Donald Trump formó parte de una agenda política para buscar respaldo internacional ante la crisis venezolana.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo la opositora, frase que se viralizó en plataformas digitales y fue retomada por agencias internacionales.

Machado explicó que la medalla del Premio Nobel de la Paz, que dijo haber presentado al mandatario, representa la lucha de los venezolanos por recuperar la democracia y los derechos políticos en su país.

Contexto del encuentro en Washington

La reunión ocurrió en medio de una alta tensión política en Venezuela y de los esfuerzos de la oposición por reforzar apoyos fuera del país.

Machado se encuentra en Estados Unidos para sostener encuentros con legisladores, funcionarios y actores políticos clave, como parte de una estrategia internacional para presionar por cambios políticos en Venezuela.

El gesto de mostrar la medalla generó reacciones debido a que el Premio Nobel de la Paz es considerado intransferible, aunque Machado aclaró que se trató de un acto simbólico.

Postura oficial y lo que sigue

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial sobre el contenido del encuentro ni sobre la entrega formal de la medalla.

Machado adelantó que continuará su gira internacional para reforzar el apoyo político y diplomático hacia la oposición venezolana en las próximas semanas.

