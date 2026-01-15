En un año de Gobierno, Donald Trump ha “alterado” el orden mundial

GENERANDO AUDIO...

El mandatario amaga con intervenir varios países.

A un año de iniciar su segundo Gobierno en Estados Unidos, Donald Trump ha realizado acciones que están alterando el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial.

El próximo 20 de enero, se cumplirá un año desde que el magnate norteamericano arribó a la Casa Blanca por segunda ocasión.

Desde entonces, intensificó su política en contra del narcotráfico y la migración. Esto último desató protestas en Los Ángeles, en junio del 2025.

Lejos de bajar el ritmo, el Gobierno de Donald Trump inició el 2026 con la intervención militar en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cuatro cargos, entre ellos narcotráfico.

Desde ese momento, el presidente estadounidense advirtió que podría intervenir en Colombia, aunque días después cambió de parecer, tras dialogar con el presidente de ese país, Gustavo Petro.

También amagó con implementar misiones terrestres en México para detener a capos de la droga.

Estados Unidos busca intervenir otros países

Además, el Gobierno de Donald Trump ha insistido en anexionar a Groenlandia. Actualmente, dicho territorio pertenece a Dinamarca. Con esto, su gobierno ha generado tensiones con los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés).

A su vez, Donald Trump advirtió que podría intervenir Irán con ataques contra el régimen de Alí Hoseiní Jamenei, el cual enfrenta múltiples protestas que han derivado en más de 10 mil detenciones.

El pasado 13 de enero, la misión iraní ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Estados Unidos de buscar “un pretexto para una intervención militar”, según información de Reuters.

AFP resaltó que el uso político de la fuerza no se limita al extranjero. Y es que, la agencia informativa indicó que la administración estadounidense no tuvo empatía por la muerte de Renee Good. Ella fue asesinada por un agente de inmigración en Minneapolis, el 7 de enero.

Una nueva era de “colonialismo”

AFP comparó la situación actual de Estados Unidos con las acciones de dicha nación tras la Segunda Guerra Mundial. Destacó que Washington lideró la creación de las instituciones internacionales que pondrían orden al mundo, desde la ONU hasta la OTAN, mismas que Donald Trump ahora rechaza.

Además, no es la primera vez que un presidente estadounidense ignora a las organizaciones internacionales. AFP recordó que, en 2003, George W. Bush invadió Irak, ignorando a la ONU.

Con todos estos acontecimientos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha indicado que las acciones estadounidenses podrían anunciar una nueva era de “nuevo colonialismo y nuevo imperialismo”, según AFP.

Por su parte, investigadora del Brookings Institution, Melanie Sisson, consideró que los gobiernos de otros países podrían seguir el ejemplo de Donald Trump al buscar sus propios intereses.

“No creo que vaya a haber una reconstrucción del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial tal como lo conocemos”, citó AFP.

Con ello, consideró que Donald Trump está reconfigurando la política mundial “de un modo que será duradero”.

