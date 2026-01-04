Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia de 4 cargos que incluyen a otras 4 personas

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Durante la madrugada de este sábado, Estados Unidos detuvo al presidente de Venezuela durante una quirúrgica operación militar, llevándolo después a Nueva York, donde enfrentará la justicia, pero ¿de qué se acusa a Nicolás Maduro?

Tras el anuncio de la detención, el gobierno de Donald Trump actualizó uno de los cargos contra el mandatario para agregar a su esposa, Cilia Flores, a la lista que ahora incluye a seis personas, con ella, Maduro y el exvicepresidente y viceministro del Interior, Diodado Cabello.

¿De qué se le acusa en Estados Unidos a Nicolás Maduro?

Aunque desde hace varios años Estados Unidos consideraba a Nicolás Maduro prófugo de la justicia por múltiples violaciones a derechos humanos, es en su segundo periodo, en enero de 2025, que Donald Trump inicia con una campaña activa contra su homólogo y varias organizaciones criminales.

Por ello, desde el 24 de noviembre de 2025 las declara terroristas, junto al venezolano Cártel de los Soles, supuestamente dirigido por Maduro, para poder ejercer acciones judiciales y militares en su contra.

Con lo que también, a la par de situarlo como jefe de una organización criminal terrorista internacional, le asignó cargos relacionados con dichas actividades, sumando hasta ahora cuatro:

Conspiración narcoterrorista

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

¿A quién más incluye Estados Unidos en la acusación junto a Maduro?

Los anteriores los informó la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi este sábado a través de su cuenta de X, donde también publicó la acusación formal contra seis personajes:

Nicolás Maduro Moros : Identificado como el gobernante de facto de Venezuela

: Identificado como el gobernante de facto de Venezuela Diosdado Cabello Rondón : ministro del Interior, Justicia y Paz

: ministro del Interior, Justicia y Paz Ramón Rodríguez Chacín : exministro del Interior y Justicia

: exministro del Interior y Justicia Cilia Adela Flores de Maduro : esposa de Maduro y primera dama “de facto” de Venezuela

: esposa de Maduro y primera dama “de facto” de Venezuela Nicolás Ernesto Maduro Guerra : hijo de Nicolás Maduro Moros y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela

: hijo de Nicolás Maduro Moros y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela Hector Rusthenford Guerrero Flores: identificado como el líder o colíder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA)

Mientras que, en la introducción de la causa penal, que presentó la fiscalía ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se asegura que, Nicolás Maduro no solo perdió las elecciones presidenciales de 2028 y 2024, ejerciendo aun así el cargo de facto, sino que incluso usó las instituciones venezolanas para el contrabando de narcóticos.

De igual forma, afirman que desde 1999 Maduro, Diosdaco Cabello y Ramón Rodríguez, se aliaron con otras organizaciones narcoterroristas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa (CDS), Los Zetas, y el Tren de Aragua (TdA), para distribuir cocaína al interior de Estados Unidos.

Toda vez que, respecto a su esposa Cilia Flores, la fiscalía estadounidense asegura que utilizó sus cargos públicos para ayudar a dichas organizaciones, como en 2007, cuando acusan que aceptó un soborno de cientos de miles de dólares para arreglar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el titular de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstos Reverol Torres.

En tanto que Flores de Maduro ha sido incluida hasta la versión del caso emitida este sábado, pero incluida en todos los cargos junto a los otros cinco acusados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.