Marco Rubio confirma impacto de dron cerca del Consulado de EE. UU. en Dubái

Marco Rubio confirma impacto a Consulado de EE. UU. Foto: Reuters/AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que un dron impactó en las inmediaciones del Consulado estadounidense en Dubái, sin que se registraran víctimas.

De acuerdo con información difundida por Agence France-Presse (AFP), el funcionario señaló que el incidente ocurrió en un estacionamiento contiguo a la sede diplomática.

“Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró Rubio en Washington.

Autoridades evalúan daños tras el incendio

Tras el impacto, se registró un incendio en la zona afectada, el cual fue atendido por los servicios de emergencia. Hasta el momento no se ha informado sobre daños estructurales mayores en el edificio del consulado.

El Departamento de Estado no ha detallado la procedencia del dron ni ha señalado posibles responsables, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El incidente ocurre en un contexto de tensiones regionales que han involucrado a distintos actores en Medio Oriente, lo que ha incrementado las medidas de seguridad en instalaciones diplomáticas estadounidenses en el extranjero.

