EE. UU. publica videos de ataques contra drones iraníes

Comando Central muestra ofensiva contra drones iraníes. Foto: Gettyimages/AFP

El Comando Central de Estados Unidos difundió recientemente videos en los que muestra la destrucción de drones atribuidos al régimen de Irán, los cuales, según la autoridad militar, representaban una amenaza para la estabilidad en Oriente Medio.

En el material audiovisual se observan impactos directos sobre los dispositivos aéreos no tripulados, que posteriormente explotan en tierra. El Comando Central indicó que los ataques formaron parte de una operación estratégica dirigida a neutralizar capacidades que, de acuerdo con su evaluación, ponían en riesgo objetivos en la región.

Operativo contra infraestructura de drones

De acuerdo con la información oficial, los bombardeos estuvieron enfocados en instalaciones y equipos vinculados con el despliegue de drones utilizados en operaciones militares y de hostigamiento.

El organismo estadounidense señaló que estos aparatos habían sido empleados durante años como parte de acciones que, según su postura, afectaban la seguridad marítima y territorial en distintos puntos del Medio Oriente.

En el post realizado vía X ocurre en un contexto de escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras una serie de intercambios militares y declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos.

