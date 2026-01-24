Trump declara emergencia por tormenta invernal en EE. UU.: hay apagones, vuelos cancelados y ciudades paralizadas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Una intensa tormenta invernal mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos, con nieve, lluvia helada, temperaturas bajo cero, apagones y cancelaciones masivas de vuelos, lo que llevó al Gobierno federal a declarar emergencias en múltiples estados ante el riesgo para millones de personas.

Ante el avance del fenómeno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que aprobó declaraciones de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental, y aseguró que su administración trabaja de manera coordinada con FEMA, gobernadores y equipos estatales de manejo de emergencias para garantizar la seguridad de la población, además de pedir a los ciudadanos mantenerse a salvo y abrigados.

Tormenta “inusualmente extensa” y con riesgo catastrófico

Una gigantesca tormenta descargó nieve y lluvia helada sobre Nuevo México y Texas, y continúa su desplazamiento hacia el noreste, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó el fenómeno como “inusualmente extenso y de larga duración”, provocado por una masa de aire ártico procedente de Canadá, y advirtió sobre acumulaciones de hielo potencialmente catastróficas.

Compradores vaciaron supermercados, mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados.

Cancelan miles de vuelos y cae la temperatura

Miles de vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el sábado, de acuerdo con FlightAware.

En Texas, la lluvia helada impactó Dallas, donde las temperaturas descendieron hasta -6 °C. En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a la población resguardarse durante 72 horas, mientras se habilitaron centros de acogida, principalmente para personas sin hogar.

Aunque autoridades estatales aseguraron que la red eléctrica es más resistente que en 2021, alrededor de 57 mil hogares y negocios en Texas y más de 43 mil en Luisiana permanecían sin electricidad.

Nieve avanza hacia el noreste

La tormenta también afectó a Oklahoma y Arkansas, donde se reportaron hasta 15 centímetros de nieve. El NWS advirtió que los efectos del hielo y la nieve persistirán durante varios días, con episodios de recongelamiento que mantendrán condiciones extremadamente peligrosas para conducir y caminar.

El Gobierno federal anunció que sus oficinas permanecerán cerradas el lunes, como medida preventiva.

Nueva York declara estado de emergencia

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia el viernes 23 de enero, ante una “combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”.

En conferencia desde Albany, advirtió que el estado enfrentará algunas de las noches más frías en años, con vientos helados de entre -40 y -50 grados en el norte.

“Incluso en el sur del estado se registrarán temperaturas de hasta -10 grados, incluidas la ciudad de Nueva York y Long Island”, señaló.

Hochul advirtió que podrían acumularse entre 30 y 45 centímetros de nieve en Long Island, la ciudad de Nueva York y el valle del Hudson, cantidades que podrían ser paralizantes en zonas densamente pobladas, por lo que pidió quedarse en casa y abrigarse.

Supermercados vacíos en Nueva York

Imágenes difundidas desde Nueva York muestran supermercados con estantes vacíos, reflejo del temor de la población ante el avance de la tormenta, el frío extremo y posibles afectaciones en el suministro.

El NWS alertó que el hielo intenso puede provocar apagones prolongados, daños en árboles y condiciones de viaje intransitables, incluso en estados poco acostumbrados a inviernos severos.

Las bajas temperaturas posteriores a la tormenta podrían extenderse hasta una semana, con sensaciones térmicas por debajo de los -45 °C en algunas regiones.

