“No quiero muertes”, dice Trump sobre redadas migratorias, pero pide que cese la “resistencia”

GENERANDO AUDIO...

Trump se pronuncia sobre redadas migratorias. Foto: Archivo Uno TV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó este lunes moderar su discurso ante la creciente tensión en Minneapolis, Minnesota, tras las protestas derivadas de las redadas migratorias y los recientes tiroteos mortales registrados en la ciudad. Aunque aseguró que no desea ver personas “heridas o muertas”, insistió en que debe cesar lo que calificó como “resistencia y caos”.

Las declaraciones se producen luego de que dos ciudadanos estadounidenses murieran en menos de tres semanas durante incidentes vinculados a operativos de agentes federales, lo que ha detonado protestas y críticas a la estrategia migratoria del Gobierno federal.

Trump habla con el gobernador de Minnesota

A través de su red social Truth Social, el mandatario informó que sostuvo una llamada telefónica con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, la cual calificó como positiva.

“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, escribió Trump.

El presidente añadió que ambas partes volverán a comunicarse “muy pronto”, en un intento por reducir la tensión entre autoridades federales y estatales.

Envían a Tom Homan para supervisar operativos migratorios

Trump también anunció el envío a Minnesota de su llamado “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, quien deberá informarle directamente sobre la situación en el estado.

Homan es un funcionario con amplia trayectoria en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y es responsable de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de migrantes en situación irregular.

Casa Blanca insiste en frenar el “caos” en Minneapolis

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que el presidente Trump no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos”.

No obstante, subrayó que el Gobierno federal exige que se detenga “la resistencia y el caos” en Minneapolis. Además, acusó a autoridades demócratas de difundir información falsa sobre los agentes federales.

“Durante semanas, el gobernador Walz, el alcalde Jacob Frey y otros demócratas electos estuvieron difundiendo mentiras sobre los agentes federales del orden que arriesgan la vida a diario para sacar de nuestras calles a los peores extranjeros criminales en situación ilegal”, afirmó.

Los tiroteos que detonaron la crisis

El 7 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abatieron a Renee Good, activista y madre de tres hijos, de 37 años, dentro de su vehículo.

El sábado, agentes federales mataron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, quien se encontraba grabando un operativo migratorio.

De acuerdo con información oficial, Pretti se resistió a su arresto y portaba un arma cargada y oculta. Videos difundidos en redes sociales muestran un forcejeo confuso, hasta que se escucha a un agente gritar “¡pistola!”, y posteriormente una ráfaga de disparos contra Pretti, quien ya se encontraba en el suelo. Medios estadounidenses confirmaron que contaba con licencia para portar armas.

Audiencias judiciales y presión política

Este lunes, bajo temperaturas extremas, activistas realizaron un homenaje en memoria de Pretti. “Basta con mirar el video. Cualquiera que tenga ojos puede ver lo que pasó ese día. Ésta no es la América que queremos”, declaró a la AFP Tricia Dolley, enfermera de 38 años.

En paralelo, un tribunal federal de Minnesota celebró una audiencia para determinar si el despliegue del ICE viola leyes estatales. En otro proceso, una jueza analizó la demanda del fiscal general del estado para impedir que el Gobierno federal destruya presuntas pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.

Minneapolis, gobernada por demócratas, es considerada ciudad santuario, lo que implica que su policía no coopera con las autoridades migratorias federales.

Congreso amenaza con bloquear presupuesto federal

Varios senadores republicanos solicitaron una investigación exhaustiva sobre los homicidios y pidieron cooperación con autoridades locales. En contraste, legisladores demócratas advirtieron que podrían bloquear votaciones presupuestarias si no se suspende el despliegue del ICE y de la Patrulla Fronteriza en ciudades santuario.

“Esta represión violenta debe detenerse. No puedo votar a favor de financiar el DHS mientras este Gobierno siga aplicando esta política violenta en nuestras ciudades”, escribió en X el senador por Virginia, Mark Warner.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que bloqueará cualquier financiamiento que incluya al DHS, al considerarlo “lamentablemente inadecuado para controlar los abusos del ICE”.

Trump señala presunto fraude en Minnesota

En un contexto electoral, Trump también elevó la presión política al señalar que continúa una investigación por un presunto fraude de más de 20 mil millones de dólares en servicios sociales en Minnesota.

“Separadamente, continúa una gran investigación sobre el masivo fraude de servicios sociales que ha ocurrido en Minnesota”, escribió el presidente en Truth Social.

El Gobierno federal mantiene bajo revisión programas de ayuda social que, según la administración, han beneficiado mayoritariamente a la comunidad somalí en ese estado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.