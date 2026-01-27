Alfredo Adame confirma pelea con Carlos Trejo: “al cara de ‘memela enfrijolada’ lo he correteado 4 veces”

GENERANDO AUDIO...

El combate se celebrará en el mes de marzo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Alfredo Adame contra Carlos Trejo, la pelea entre el actor y el cazafantasmas que se ha pospuesto desde hace mucho tiempo, por fin tiene fecha.

Este lunes, a su llegada a la ciudad de Monterrey, en un encuentro con medios de comunicación, el también influencer confirmó que el combate se realizará en marzo.

¿Qué se sabe de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Se trata de un combate de box entre ambos personajes, quienes, a lo largo de varios años, se han hecho de palabras e insultos. También se han cancelado distintos eventos en los que, presuntamente, se enfrentarían.

El encuentro formará parte del evento Ring Royale para el próximo 15 de marzo de 2026, en la Arena Monterrey.

Cabe mencionar que Ring Royale es un espectáculo de peleas entre celebridades presentado por Poncho de Nigris.

¿Qué dijo Alfredo Adame de su pelea contra Carlos Trejo?

Ante distintos medios de comunicación, Alfredo Adame, además de mencionar que se encontraba en Monterrey para dar los pormenores del evento, destacó que ha retado a Carlos Trejo en cinco ocasiones y que, en todas ellas, el cazafantasmas “se ha rajado”.

“Pues mira, al ‘cara de memela enfrijolada’, lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces y se ha rajado. Dos veces me dejó colgado, dos veces no se presentó” Alfredo Adame

De la misma manera, explicó que, aunque no ha entrenado box desde hace mucho tiempo, ya cuenta con un entrenador y diario practica una hora.

¿Cuál fue la respuesta de Carlos Trejo?

Por su parte, el investigador de fenómenos paranormales también dio declaraciones relacionada a su pelea con Alfredo Adame.

Explicó que, en cuanto a los anteriores combates, han habido varias firmas de contrato, pero que el actor ha puesto órdenes de restricción en su contra.

“Este hablador, este hocicón, habla que me he rajado cinco veces, pero no habla de sus órdenes de restricción que me puso para que no lo pudiera tocar” Carlos Trejo

También, ante medios de comunicación, Trejo destacó que, por contrato, “no puede tocar” a Adame antes de la fecha del evento, además de que físicamente se encuentra muy bien, continúa entrenando, así como tiene buen golpeo.

