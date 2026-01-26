Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico ante Corte de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense, se declaró no culpable de cargos por narcotráfico y asesinatos este lunes 26 de enero de 2026, ante una corte federal en Santa Ana, California, informaron autoridades judiciales de Estados Unidos.

Wedding, de 44 años, fue trasladado a territorio estadounidense tras ser detenido en Ciudad de México el pasado jueves. El acusado era uno de los 10 más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Ryan Wedding enfrenta cargos por narcotráfico y asesinatos

De acuerdo con la Fiscalía federal, Ryan Wedding está acusado de liderar una red internacional de tráfico de cocaína que operaba entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades señalan que la organización habría movido cientos de kilogramos de cocaína, utilizando rutas transnacionales. Por estos hechos, enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína, conspiración para cometer asesinato y manipulación de testigos.

Antecedentes: de atleta olímpico a prófugo del FBI

Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, en la disciplina de snowboard. Años después, según la acusación, se habría convertido en un líder criminal de alto perfil.

El FBI lo incluyó en su lista de los más buscados, al considerarlo responsable de ordenar múltiples asesinatos relacionados con drogas. Entre ellos, el homicidio de un testigo federal estadounidense en Colombia en enero de 2025, antes de que declarara en su contra.

Acusaciones por homicidios en Canadá y Colombia

Los fiscales también acusan a Wedding de ordenar el asesinato de dos personas y el intento de homicidio de una tercera en Ontario, Canadá, en noviembre de 2023, por el robo de un cargamento de droga.

Además, se le atribuye haber mandado matar a otra persona en mayo de 2024, presuntamente por una deuda relacionada con narcóticos. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el proceso judicial continuará en las próximas semanas.

