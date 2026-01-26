Autor estadounidense acusa a consulados mexicanos de preparar golpe de Estado en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Acusan a México de golpe de Estado encubierto en EE. UU. Fotos: Reuters/Cuartoscuro

En medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, el periodista y autor estadounidense Peter Schweizer sostiene que los consulados mexicanos en Estados Unidos forman parte de una estrategia para influir en la política y las elecciones del país, lo que califica como un “golpe de Estado encubierto”.

Las afirmaciones aparecen en el video promocional de su nuevo libro El Golpe Invisible, donde acusa a gobiernos extranjeros de usar la inmigración como herramienta política, con un énfasis particular en México. En redes sociales, seguidores del autor respaldan esta teoría y amplifican los señalamientos.

Acusan a consulados mexicanos de influir en EE. UU.

En el material promocional, Schweizer compara la presencia diplomática de México con la de otros países y plantea que los consulados van más allá de funciones administrativas.

“China sólo tiene cinco consulados en Estados Unidos. Gran Bretaña, sólo ocho. México, más de 50”, señala el audio.

Según el autor, estos consulados no sólo emiten documentos, sino que formarían parte de una infraestructura política que impulsa a migrantes a resistir la asimilación, presiona a políticos estadounidenses y difunde contenidos educativos en español, lo que —afirma— genera división social.

Cómo operarían los consulados mexicanos, según el autor

Tras la publicación del video, usuarios y seguidores del autor en plataformas digitales han respaldado las acusaciones, señalando que la red consular mexicana tendría un papel activo en protestas, movilizaciones y presión política dentro de Estados Unidos.

Schweizer sostiene que este proceso no sería casual, sino una estrategia deliberada para incidir en el rumbo político estadounidense sin confrontación directa.

Señalan a migración como herramienta estratégica

En una entrevista con el medio Blaze Media, Schweizer amplió los argumentos de su libro y afirmó que durante años subestimó el papel del Gobierno mexicano en el fenómeno migratorio.

“Pensé que México estaba contento con la migración masiva porque no tenía que alimentar a su propia gente. Le di demasiado crédito”, declaró.

Según el autor, documentos internos del Gobierno mexicano muestran que la migración es vista como una herramienta estratégica y no sólo como un fenómeno social o económico.

Schweizer acusa “reconquista” operada por Claudia Sheinbaum y Morena

En la entrevista, Schweizer menciona directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su partido, Morena, aunque aclara que los nombres completos de otros personajes señalados aparecen en su libro.

El autor cita un informe de diciembre de 2024, atribuido a un asesor cercano a la mandataria, donde se afirma que la migración es vista como un medio de “reconquista” territorial, al señalar que la población mexicana en Estados Unidos alcanza los 39.9 millones de personas.

También alude a declaraciones públicas de un senador de Morena, a quien describe como integrante de un comité de defensa nacional, que habría afirmado que amplias zonas del suroeste estadounidense forman parte de un territorio históricamente mexicano.

Protestas y elecciones “intervenidas” por consulados mexicanos

Schweizer sostiene que la infraestructura descrita incluiría a funcionarios mexicanos en Estados Unidos que habrían participado en la organización de protestas y movilizaciones recientes en ciudades como Los Ángeles y Minneapolis.

De acuerdo con el autor, esta red también buscaría influir en procesos electorales, apoyando a políticos estadounidenses con posturas favorables a la migración y oponiéndose al presidente Donald Trump.

Schweizer afirma que El Golpe Invisible documenta con mayor detalle estas afirmaciones y que en sus páginas se identifican a los personajes clave que, según él, forman parte de esta estrategia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.