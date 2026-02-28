Organización saca de México a pareja estadounidense atrapada en territorio narco

GENERANDO AUDIO...

Pareja estadounidense es rescatada de territorio narco. Foto: Grey Bull Rescue

La organización Grey Bull Rescue informó que completó en México la Misión 804, Operación: SIX PACK, con el rescate de una pareja estadounidense de edad avanzada que, según el grupo, estaba escondida en un bastión del narcotráfico.

A través de un mensaje en redes sociales, la organización señaló que ha estado desplegada toda la semana en el país realizando extracciones y brindando seguridad a familias estadounidenses ante la violencia del cártel.

De acuerdo con el reporte, el equipo encabezado por Bryan Stern logró ubicar y evacuar a la pareja, que se encontraba atrapada y con miedo de salir por su cuenta. El hijo de ambos, identificado como veterano de combate de la Marina de Estados Unidos, habría contactado a la organización para solicitar apoyo.

Grey Bull Rescue indicó que, tras un aviso de 48 horas, ejecutaron una operación de “baja visibilidad” en un entorno descrito como de alta amenaza, en el corazón del territorio de los cárteles.

Tras el rescate, la pareja voló rumbo a Tampa

Según su versión, lograron sortear retenes sin ser detectados, utilizando tácticas de engaño y coordinación con operadores en Guadalajara. Posteriormente, la pareja y el equipo despegaron rumbo a Tampa, donde se reunieron con su hijo.

La organización señaló que la historia completa no fue difundida por razones de seguridad operativa. También aseguró que, aunque para el equipo la misión fue relativamente sencilla, para la pareja representó uno de los momentos más aterradores de su vida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre este operativo.

Organización apoyó en el rescate de María Corina Machado, en Venezuela

En diciembre, Bryan Stern contó que la organización ayudó a María Corina Machado para salir de Venezuela, tras temor de represalias por parte del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con lo mencionado, fue una operación que duró cuatro días y en la que participaron más de 20 personas.

