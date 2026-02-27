Trump afirma que podría darse una “toma amistosa” de Cuba

GENERANDO AUDIO...

Trump afirma dialogo con Cuba, planea una toma “amistosa” de la isla. Foto: Uno Tv

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba mantiene conversaciones con su administración y afirmó que la isla enfrenta una situación económica crítica. En ese contexto, añadió que “podría darse una toma amistosa de Cuba”.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en graves problemas. No tienen dinero en este momento”, declaró el mandatario.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por tensiones históricas entre ambos países, cuya relación diplomática ha atravesado distintos periodos de distensión y confrontación a lo largo de las últimas décadas.

Sin detalles sobre el alcance de los contactos

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el carácter formal de los contactos mencionados por el mandatario estadounidense, ni sobre los posibles alcances de una eventual negociación.

Las expresiones de Trump generan interrogantes en el ámbito internacional, debido a la complejidad política y jurídica que implicaría cualquier tipo de acuerdo bilateral que modifique el estatus o la relación soberana entre ambos países.

Trump califica a Cuba de “nación fallida”

Anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había considerado a Cuba como una nación fallida, pues actualmente la isla cubana enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.

