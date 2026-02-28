EE. UU. designa a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”; advierte posibles restricciones

GENERANDO AUDIO...

EE.UU. designa a Irán por “detenciones arbitrarias”. Foto: Reuters

Estados Unidos designó a Irán como un Estado que practica “detenciones arbitrarias”, en el marco de una nueva lista elaborada por el Gobierno estadounidense que podría derivar en restricciones de viaje y otras medidas diplomáticas.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado oficial difundido este viernes. En su cuenta oficial de X, el funcionario estadounidense destacó que Irán debe dejar esa práctica, que describió como “repugnante”.

“Hoy designé a Irán como un Estado Patrocinador de Detención Indebida. Durante décadas, el régimen iraní ha detenido cruelmente a estadounidenses inocentes y ciudadanos de otras naciones para usarlos como palanca política. Irán debe poner fin a esta repugnante práctica y liberar de inmediato a todos los estadounidenses detenidos injustamente”, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El anuncio llega en momentos en que Estados Unidos amenaza con una acción militar contra Teherán.

Rubio dijo que si Irán no muestra progresos, Estados Unidos eventualmente decidirá que los pasaportes estadounidenses son inválidos para viajar a Irán.

Washington sólo les prohíbe a sus ciudadanos viajar a un país, Corea del Norte, y muchos iraníes-estadounidenses viajan rutinariamente a Irán, gobernado desde 1979 por un régimen teocrático tras el derrocamiento del sah proestadounidense.

En septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que creó la lista negra por detenciones arbitrarias, algo similar a las designaciones que hace en materia de terrorismo. Irán es el primer país en ser incluido en la lista negra.

La república islámica ha detenido a varios estadounidenses en los últimos años, generalmente personas con doble nacionalidad a quienes el Gobierno considera ciudadanos iraníes.

“Ningún estadounidense debería viajar a Irán por ninguna razón. Reiteramos nuestro llamado a los estadounidenses que se encuentran actualmente en Irán a que salgan de inmediato”, dijo Rubio.

