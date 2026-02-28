Trump: México aceptó sin problemas renombrar el “Golfo de América”

GENERANDO AUDIO...

Trump: México aceptó renombrar el Golfo de Ámerica. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una conferencia abierta que México habría aceptado el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, lo que generó discusión en redes sociales.

“No diría que a México le gustó, pero está bien”, declaró el mandatario al referirse al supuesto cambio. Añadió que durante años se ha llamado Golfo de México, pese a que, según afirmó, Estados Unidos posee el 92% de la costa del área en cuestión. “Ahora es el Golfo de Texas”, expresó en tono irónico.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia ofrecida durante el primer año de su segunda administración.

Antecedentes sobre la propuesta de cambio de nombre

No es la primera vez que Trump hace referencia al tema. En ocasiones anteriores había mencionado la posibilidad de renombrarlo incluso como “Golfo de Trump”, comentario que reiteró en tono de broma durante el mismo acto público.

La propuesta ha generado reacciones en distintos sectores, principalmente en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la viabilidad legal y diplomática de un eventual cambio de denominación.

Proclamación del “Día del Golfo de América”

De acuerdo con una proclamación difundida a través del portal oficial de la Casa Blanca, el 9 de febrero de 2025 fue declarado como el primer“Día del Golfo de América”.

Según el documento, el 20 de enero de 2025 el presidente firmó una orden ejecutiva titulada “Restaurando Nombres que Honran la Grandeza Estadounidense”, en la que instruyó tomar las medidas necesarias para renombrar como“Golfo de América” el área de la Plataforma Continental de Estados Unidos limitada por los estados de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, extendiéndose hasta el límite marítimo con México y Cuba en la zona anteriormente denominada Golfo de México.

