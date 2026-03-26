Panel del T-MEC falla a favor de EE. UU. en disputa laboral en mina de Zacatecas

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Fallo del T-MEC favorece a EE. UU. en conflicto laboral en Zacatecas. Foto: Archivo

La Embajada de Estados Unidos en México informó, mediante un comunicado, que un panel del T-MEC resolvió a favor de Estados Unidos en una disputa laboral relacionada con la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, al determinar una “grave” denegación de derechos laborales.

La resolución fue emitida en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, instrumento diseñado para supervisar el cumplimiento de derechos laborales en la región.

Panel detecta interferencia sindical y actos de intimidación

De acuerdo con el fallo anunciado por la Embajada, la empresa minera Camino Rojo, propiedad de Orla Mining Ltd., incurrió en prácticas que afectaron la libertad sindical de sus trabajadores.

El panel concluyó que la compañía interfirió en actividades sindicales, favoreciendo a un sindicato específico sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que previamente tenía representación en la mina.

Asimismo, se documentaron actos de coacción, intimidación y amenazas, así como presiones para que los trabajadores cambiaran de afiliación sindical.

Determinan clima de temor entre trabajadores

El panel señaló que estas prácticas generaron un ambiente de temor entre los trabajadores, quienes enfrentaban posibles represalias en caso de no apoyar al sindicato promovido por la empresa.

También indicó que el conocimiento de la situación de seguridad en la zona incrementaba la responsabilidad de la empresa para proteger los derechos laborales.

Proponen medidas de reparación y garantías laborales

Como parte de la resolución, el panel propuso diversas acciones para corregir las violaciones detectadas, entre ellas:

Disculpa pública por parte de la empresa

Garantías de libertad sindical y negociación colectiva

Medidas para asegurar neutralidad frente a sindicatos

Reinstalación e indemnización de trabajadores afectados

Refuerzo de medidas de seguridad

Programas de capacitación laboral

Acceso del sindicato a la mina y comunicación con la empresa

Denuncia en 2024

De acuerdo con el comunicado, el proceso inició tras una denuncia presentada en 2024 por el sindicato Los Mineros ante autoridades de Estados Unidos, lo que derivó en la activación del mecanismo laboral del T-MEC.

Luego de revisiones, consultas bilaterales y una audiencia realizada en la Ciudad de México, el panel emitió su determinación final, que fue publicada el 26 de marzo de 2026.

EE. UU. destaca importancia del mecanismo laboral

El representante comercial de Estados Unidos subrayó que esta resolución refuerza el papel del mecanismo para garantizar condiciones equitativas en el comercio internacional; además, señaló que continuará utilizándose para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales de México bajo el T-MEC.

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