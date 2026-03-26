En tiempos de guerra: Ejército de EE.UU. amplía edad de reclutamiento a 42 años

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Foto: AFP

El Ejército de Estados Unidos elevó de 35 a 42 años la edad máxima de reclutamiento, una medida que entrará en vigor el 20 de abril y permitirá el alistamiento en el Ejército, la Guardia Nacional y la Reserva, en medio de la guerra en Medio Oriente donde Estados Unidos participa junto con Israel en ataques contra Irán.

Cambio en reglas militares en tiempos de guerra

La nueva normativa amplía el rango de edad para enlistarse hasta los 42 años, alineándose con otras fuerzas armadas del país. La Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Armada de Estados Unidos ya aceptan reclutas de hasta 40 años, mientras que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos mantiene su límite en 28, con excepciones autorizadas.

La edad mínima se mantiene en 17 años con consentimiento parental o 18 años sin él. Además, el Ejército permitirá enlistarse a personas con ciertas condenas relacionadas con la marihuana.

Este ajuste recuerda una medida similar aplicada en 2006 durante la guerra de Irak, cuando el límite también se elevó a 42 años antes de volver a reducirse.

Guerra en Medio Oriente escala rápidamente

El cambio ocurre en un contexto de alta tensión internacional. La guerra, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha extendido por todo Medio Oriente, afectando mercados energéticos y generando riesgos para la economía mundial.

El presidente Donald Trump urgió a Irán a negociar “en serio” antes de que “sea demasiado tarde”, mientras Abás Araqchi reiteró que la política de su país es “seguir resistiendo”.

Ataques, represalias y expansión del conflicto

El conflicto ha incluido ataques a gran escala. Israel aseguró haber eliminado a Alireza Tangsiri, mientras Irán respondió con misiles que activaron alertas en Tel Aviv y Jerusalén.

También se han registrado ataques en países del Golfo, con víctimas mortales y el uso de drones y misiles. La violencia se extendió a Líbano, donde Hezbolá lanzó cohetes contra Israel, intensificando el conflicto regional.

En este escenario, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que su ejército ha creado una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el cese de los combates.

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